Kiedy czeska amunicja trafi na Ukrainę? Minister obrony Czech wskazuje termin

Oprac.ptm 12:18 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Minister obrony Czech Jana Czernochova zapowiedziała w środę 10 kwietnia, że znaczna część amunicji zakupionej w ramach tzw. czeskiej inicjatywy zostanie wysłana do odbiorcy do końca czerwca. Pozostała część z co najmniej 800 tys. sztuk ma trafić do Kijowa do końca roku.

i Autor: General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Facebook Amunicja