Biden ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy. Robi wrażenie

Nowy pakiet pomocy o którym mówił Joe Biden obejmuje sprzęt, który ma pomóc Ukrainie podczas nadchodzącej zimy. Stany Zjednoczone postanowiły zapewnić broniącemu się państwu ochronę przed atakami z powietrza. Prezydent USA stwierdził również, że Rosja za wszelką cenę próbuje wstrzymać dostawy ukraińskiego zboża do innych państw. - Kiedy groźba głodu czyha na rodziny na całym świecie, Rosja bombarduje silosy zbożowe, rozdziela rodziny, porywa dzieci - nadal nie mogę się z tym pogodzić - porywa tysiące ukraińskich dzieci. A teraz, kiedy dni zaczynają się robić zimniejsze, jeszcze raz zamierza użyć zimy jako broni - stwierdził Joe Biden. Kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy ma wartość około 325 milionów dolarów.

Z listy opublikowanej przez Pentagon wynika, że w transzy znalazły się rakiety AIM-9 do wyrzutni NASAMS, mobilne systemy obrony powietrznej Avenger oraz karabiny maszynowe do zestrzeliwania dronów. W pakiecie znalazły się też dodatkowe zapasy amunicji artyleryjskiej, kasetowej i do systemów HIMARS. Prezydent USA zapowiedział też, że już w przyszłym tygodniu na Ukrainę trafią czołgi Abrams, które USA obiecały minionej zimy. Oznajmił też, że USA są gotowe wspierać Ukrainę i jej wojsko w długiej perspektywie, tak by nie dopuścić do przyszłych agresji.

Zełenski podziękował Bidenowi za pomoc i zapewnił, że wsparcie sprzętem wojskowym jest niezwykle ważne dla ukraińskich żołnierzy. Dodał, że podczas rozmów ustalono kroki na rzecz długofalowego wzmocnienia ukraińskich sił, a także by zwiększyć eksport ukraińskiego zboża.

Pomoc dla Ukrainy i nowy sprzęt wojskowy ogłosiła również Wielka Brytania. - Obrona powietrzna i broń uderzeniowa dalekiego zasięgu znajdują się na liście priorytetów rządu Wielkiej Brytanii w kwestii dostaw na Ukrainę - oznajmił nowy sekretarz obrony Wielkiej Brytanii Grant Shapps. Więcej na ten temat: Więcej pocisków Storm Shadow i wyrzutnie MLRS dla Kijowa. Nowy brytyjski minister obrony zapowiada zwiększenie dostaw

Jak już wcześniej opisywaliśmy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz Niemcy to państwa, które przekazały najwięcej sprzętu wojskowego walczącej Ukrainie. Wysoko w tym zestawieniu znajduje się Polska. Szczegóły: Militarna pomoc dla Ukrainy. Ile przekazała Polska?

