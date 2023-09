Militarna pomoc dla Ukrainy. Ile przekazała Polska?

Wojna, która wybuchła 24 lutego, kompletnie zmieniła świat. Większość światowych przywódców, w tym także polski prezydent i polski rząd, zdecydowała się położyć dużo większy nacisk na zbrojenia i szkolenia żołnierzy. To jednak nie wszystko. Warto pamiętać, że w pierwszych dniach wojny to właśnie nasz kraj pośpieszył Ukraińcom z pomocą, nie tylko wojskową, ale również humanitarną dla kilku milionów uchodźców. I choć wielu z nich wróciło do swego kraju, to w Polsce zamieszkało wielu obywateli zaatakowanego kraju. Ukraińcy mogą starać się o nadanie numeru PESEL, a tamtejsze dzieci mogą tutaj kontynuować naukę. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, nie możemy jednak zapominać także o wsparciu militarnym, które stawia Polskę bardzo wysoko w rankingu. Jak wyliczył amerykański portal Semafor, nasz kraj znajduje się na szóstym miejscu pod względem wartości przekazanej broni. Najwięcej, co oczywiste, przekazały Stany Zjednoczone, potem Wielka Brytania oraz Niemcy. Szczegółowa klasyfikacja prezentuje się następująco:

Stany Zjednoczone - 44,9 mld dolarów

Wielka Brytania - 18,3 mld dolarów

Niemcy - 7,18 mld dolarów

Unia Europejska - 6 mld dolarów

Dania - 3,7 mld dolarów

Polska - 3,2 mld dolarów

Holandia - 2,7 mld dolarów

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który w poniedziałek przybył do Stanów Zjednoczonych, weźmie w Nowym Jorku udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, a w Waszyngtonie spotka się z prezydentem USA Joe Bidenem. Jego wizyta zbiega się w czasie z zabiegami Bidena o zaaprobowanie przez Kongres USA pakietu pomocy wojskowej i humanitarnej dla Kijowa o wartości 24 mld dol. - podaje portal.