Negocjacje Putin-Zełeński? Oto rada Komorowskiego

Bronisław Komorowski, który był gościem Kamila Szewczyka w programie "Wieczorny Express", ostro skrytykował decyzje Mariusza Błaszczaka dotyczące zakupów dla polskiej armii. Zdaniem byłego szefa obrony narodowej, należy zacząć od zapewnieniu bezpieczeństwa Polakom, wyciągając wnioski po upadku rosyjskiej rakiety na terytorium naszego kraju oraz dokładnie przeanalizować incydent z białoruskimi śmigłowcami, które wleciały w polską przestrzeń powietrzną. - To jest bardzo przykra weryfikacja tych buńczucznych zapowiedzi o gotowości bojowej, o sile armii. Za parę lat ta armia może będzie stanowiła jakąś siłę, na ten moment ona jest słabsza od tej, która była przed paroma laty, o jakieś 30-40 procent - ocenił Bronisław Komorowski. Były prezydent zwrócił uwagę, że polskie wojsko osłabiło się przez przekazanie Ukraińcom broni pancernej i artylerii, choć zaznaczył jednocześnie, że była to dobra decyzja. Były prezydent podkreślił również, że należało wytłumaczyć to społeczeństwu zamiast przekazywać informacje o wielkiej sile naszej armii.

ROZMOWY PUTIN - ZEŁEŃSKI?

Bronisław Komorowski odniósł się również do konfliktu na Ukrainie oraz o ewentualnych negocjacjach Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim. Zdaniem byłego prezydenta do takiej rozmowy, mimo napaści Rosji, prędzej czy później powinno dojść. - O bezpieczeństwie, o pokoju, o zakończeniu wojny niszczącej własny naród to się rozmawia i z diabłem. To nic przyjemnego, ale taka jest konieczność. Prezydent Zełenski, warto o tym pamiętać, wygrał wybory prezydenckie z hasłem "Czas na pokój", więc uważam, odsuwając na bok na taką radykalną retorykę, gdzieś w tyle w głowy jest gotowość do rozwiązań kompromisowych - skomentował Bronisław Komorowski.

Jak dodał, na świecie da się zauważyć wielką chęć do zakończenia wojny na Ukrainie, co można odbierać pozytywnie. Zdaniem byłego prezydenta, bardzo ważny w tym kontekście jest eksport ukraińskiego zboża oraz stanowisko Chin, które - wydaję się - mają już dosyć tego konfliktu i są w stanie naciskać na Władimira Putina.