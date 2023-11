O tym, że drugi ze śmigłowców, które trafiły do JW Grom w tym roku był tym setnym egzemplarzem zbudowanym w polskich zakładach koncern Lockheed Martin poinformował 29 listopada 2023 roku. Od 2010 roku firma dostarczyła więc 100 gotowych śmigłowców do 18 klientów z 11 krajów na świecie. PZL Mielec wyprodukował także ponad 650 kabin oraz 520 stożków i pylonów do śmigłowców Black Hawk. Od 2022 roku produkcję poszerzono o główne elementy struktury myśliwców F-16 Block 70/72, o czym pisaliśmy w portalu kilka miesięcy temu. PZL Mielec to jeden z największych w Polsce producentów statków powietrznych, a także największy zakład produkcyjny Lockheed Martin poza granicami USA.

Mijający miesiąc powoli kończymy udaną dostawą dwóch śmigłowców S-70i #BlackHawk dla #WojskoPolskie, zakontraktowanych w grudniu 2021 r. i wyprodukowanych przez #PZLMielec. Maszyny, wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym, zostały zakupione dla #WojskaSpecjalne. pic.twitter.com/826sO6LqM9— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) November 29, 2023

Do Wojsk Specjalnych trafiło dotąd sześć śmigłowców S-70i Black Hawk. Cztery maszyny zamówiono w 2019 roku, a kolejne zamówiono w 2021 roku. Dwie przekazano obecnie, a kolejne dwie zostaną dostarczone w 2024 roku. Konfiguracja śmigłowców jest tożsama z maszynami już użytkowanymi w polskim wojsku. Niestety nie oznacza to szczególnie bogatego wyposażenia, jeśli chodzi o środki obserwacyjne czy systemy samoobrony. Natomiast posiadają m.in. kodowaną łączność, opancerzenie kabiny, system do desantu linowego oraz karabiny maszynowe.