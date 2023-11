PZL Mielec dostarczył cztery śmigłowce Black Hawk. Nietypowo malowane maszyny trafiły do Rumunii

Śmigłowce stanowią część umowy ramowej z grudnia 2021 roku, na mocy której zamówiono sześć śmigłowców z opcją na kolejne sześć maszyny w ciągu czterech lat. Jak widać, dotąd skorzystano z możliwości zakupu jednej maszyny w ramach tej opcji. Wśród sześciu zamówionych wówczas maszyn trzy miały być skonfigurowane do misji ratowniczych na morzu a trzy do misji lądowych. Ze względu na to zostały pomalowane w kolorach czerwieni i żółci, zarezerwowanych dla lotnictwa ratowniczego i medycznego.

Wszystkie wyposażone są w głowice optoelektroniczne, wyciągarki, reflektory oraz dostosowane do podwieszania ładunków, takich jak zbiorniki Bambie Bucket stosowane do gaszenia pożarów. Kabina zarówno lądowego, jak i morskiego wariantu Black Hawka jest wyposażona w zestaw medyczny dostarczony przez zlokalizowaną w rumuńskim mieście Kluż-Napoka firmę Deltamed, która jest integratorem pojazdów ratowniczych wyposażonych i przystosowanych do opieki nad pacjentem, a także do działań ratowniczych.

Różnice w wyposażeniu dotyczą przede wszystkim systemów nawigacyjnych, radarów czy awaryjnych pływaków stosowanych w śmigłowcach morskich. Sześć tak wyposazonych maszyn zostało zakupionych w ramach unijnego projektu VISION 2020. Kolejny śmigłowiec Black Hawk dla Rumunii została zakupiona w ramach europejskiego projektu HeliPol i będzie przeznaczony dla rumuńskiej policji. Jego konfiguracja będzie odzwierciedlać inne zakres zadań. Jego dostawa również zaplanowana jest na najbliższe miesiące.

Warto wiedzieć, że rumuńskie śmigłowce będą posiadać lokalny serwis. Aby zapewnić wysoką dostępność operacyjną i utrzymanie nowej floty w powietrzu, we współpracy z loklanym partnerem przemysłowym, firmą Romaero, zakłady PZL Mielec utworzyły w Bukareszcie centrum serwisowania, obsługi technicznej, napraw i przeglądów (maintenance, repair and overhaul - MRO) śmigłowców Black Hawk.

Koncern Lockheed Martin i polskie zakłady PZL Mielec liczą na to, że zakup śmigłowców Black Hawk dla służb podległych MSW, utoruje S-70 Black Hawk drogę również do sił zbrojnych Rumunii i sąsiednich krajów. Dlatego tworząc Centrum MRO, zapowiedziano, że będzie on miało możliwość rozwoju w celu obsługi dodatkowych śmigłowców Black Hawk zamówionych przez rząd Rumunii, zarówno do użytku wojskowego, jak i cywilnego, a także wsparcia innych operatorów Black Hawk w regionie.