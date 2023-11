Śmigłowiec należy obecnie do słowackiej firmy Slovak Straining Academy, która zajmuje się szkoleniem pilotów i innego personelu lotniczego. Jest to wyprodukowana w 1980 roku maszyna UH-60A Black Hawk, a więc jedna ze starszych wersji tego śmigłowca wojskowego. Był on eksploatowany przez US Army aż do wycofania ze służby i przekazania służbom cywilnym stanu Alabama. W tym czasie śmigłowiec nosił cywilną rejestrację N941AA. W 2019 roku Black Hawk został zakupiony przez Slovak Training Academy i trafił na lotnisko w Koszycach. Obecnie nosi słowacką rejestrację OM-BHB. Obecnie śmigłowiec zdobi również wizerunek czeskiego lwa oraz logo z nazwą „Čest-mír”.

Csehek és szlovákok két nap alatt már 300 ezer dollárt adományoztak az ukrán katonai hírszerzésnek szánt Black Hawk helikopter vásárlására szolgáló gyűjteménynek. A gép tegnap szállt le Prágában.

Nazwa śmigłowca nie jest przypadkowa. Z jednej strony imię "Čestmír" to połączenie dwóch ważnych czeskich słów honor (Čest) i pokój (Mír), ale też imię postaci z czechosłowackiego filmu dla dzieci „Latający Czestmir”, który był emitowany rónież w Polsce. Jego bohaterem był chłopiec mogący latać. Taki "patron" wydaje się więc podwójnie znaczący. Ofiarodawcy też chyba tak uważają, bo w ciągu 3 dni fundacja Dárek pro Putina zebrała na ten cel ponad 330 tys euro. Całkowitą sumę niezbedna do zakupu maszyny oszacowano na 4,3 mln euro.

Maszyna ma trafić do jednostki podległej Głównej Dyrekcji Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, która dysponuje już co najmniej jednym śmigłowcem UH-60A Black Hawk, sprowadzonym z USA od cywilnego użytkownika. Maszyny tego typu przewyższają pod każdym względem używane przez obie strony wojny na Ukrainie śmigłowce Mi-24 i Mi-8. Są od nich znacznie mniejsze i zwinniejsze, lepiej dostosowane do działań specjalnych, szczególnie w nocy.

Warto tu wspomnieć, że organizacja Prezent dla Putina nie porwała się na to zadanie bez przygotowania. Ma już za sobą dziesiątki zbiórek, jednak większość z nich przeznaczona była na zakup czeskiego sprzętu, takiego jak amunicja, wyrzutnie rakiet RM-70, pojazdy opancerzone, kamizelki i sprzęt wojskowy.

Najbardziej znany był zakup 15 systemów przeciwlotniczych Viktor produkowanych przez Excalibur Army. Służą one do ochrony przed bezzałogowcami różnego typu celów punktowych. Viktor, to zestaw złożony z dwóch karabinów maszynowych kalibru 14,5 mm zainstalowanych na samochodzie terenowym Toyota. Rozwiązanie tanie, lekkie in funkcjonalne przecie celom takim, jak latające bomby Shahed.