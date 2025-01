Nowe roboty dla Wojska Polskiego. Mają towarzyszyć żołnierzom wszędzie

Szczegóły techniczne specyfikacji robotów rozpoznawczych MBPR pozostają obecnie nieujawnione. Zgodnie z dostępnymi informacjami, pochodzącymi ze stycznia 2024 roku, gdy Agencja Uzbrojenia uruchomiła postępowanie, przedmiotem zamówienia jest 130 kompletów MBPR (23 to zamówienie gwarantowane, a pozostałe 107 w opcji). Warto odnotować, że było to czwarte postępowanie w tym programie. Pierwsze zostało uruchomione 12 lat temu w ramach programu Tarantula.

Roboty tego typu mają realizować zadania rozpoznania w bezpośredniej styczności wojsk, czyli na pierwszej linii. Dlatego wymagana jest możliwość przenoszenia ich przez pojedynczego żołnierza oraz transport w przedziałach desantowych różego typu pojazdów wojskowych. MBPR ma służyć do rozpoznania w każdym terenie, w tym również leśnym czy zurbanizowaym, co wymusza zdolnośc do pokonywania przeszkó takich jak progi, schody, gruz, krawężniki oraz teren grząski i naturalne przeszkody. Jednocześnie, robot musi być zdolny dotrzeć do miejsc niedostępnych dla człowieka.

Manipulator ma umożliwiać otwieranie drzwi oraz podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie kilku kg. Układ optoelektroniczny i inne sensory mają być skuteczne zarówno w dzień jak i nocą. Sterowanie oraz transmisja audio i wideo do konsoli operatora mają być realizowane bezprzewodowo.

Jak wynika z naszych nieoficjalnych informacji, pojazd zakwalifikowany w programie MBPR (dawniej Tarantula), będzie konstrukcyjnie dość zbliżony do Robotów Patrolowo-Przenośnych (RPP), które zostały dostarczone do Sił Zbrojnych RP w liczbie 35 zestawów przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – PIAP.