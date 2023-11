Podobnie jak w poprzednich przypadkach, samoloty dostarczane są z warszawskiego lotniska do 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego, gdzie znajduje się biuro wsparcia eksploatacji samolotów Korea Aerospace Industries w Polsce. Personel producenta zajmuje się tam montażem FA-50, sprawdzeniem maszyn i przygotowaniem ich do lotów i odbioru przez użytkownika.

Niebawem można się więc spodziewać na niebie kolejnych koreańskich samolotów. Do końca roku, gdy mają być zakończone dostaw, pozostała więc do zrealizowania przez koreańskiego producenta jednej takiej dostawy. Łącznie Polska zamówiła we wrześniu 2022 roku 12 maszyn szkolno-bojowych FA-50GF reprezentujących standard FA-50 Block 10 i 36 samolotów w docelowym wariancie FA-50PL, do którego maja też być w przyszłości doprowadzone maszyny FA-50GF. Dostawa FA-50GF zostanie w całości zrealizowana w 2023 roku, natomiast FA-50PL mają być dostarczane w latach 2025-2028.

KAI FA-50GF to odrzutowy samolot szkolno-bojowy którego dość unikalną w tej klasie maszyn cechą jest osiąganie prędkości naddźwiękowej, sięgającej 1,5 Macha czyli ponad1800 km/h. Zasięg operacyjny samolotu wynosi 1800 km, a jego pułap maksymalny 14,6 km. Przy maksymalnej masie startowej 12,3 tony maszyna FA-50 może przenosić 4,5 tony uzbrojenia. Obecnie są to bomby i pociski kierowane powietrze-ziemia oraz rakiety krótkiego zasięgu powietrze-powietrze naprowadzane na podczerwień AIM-9 Sidewinter.

Oznaczenie FA-50GF pochodzą od angielskich słów Gap-Filler, czyli jest to wariant przejściowy, który pozyskano, aby przyspieszyć szkolenie i wprowadzenie nowej maszyny w miejsce przekazanych Ukrainie myśliwców MiG-29. Docelowy wariant oznaczony jest FA-50PL i będzie on odpowiadał koreańskiej wersji oznaczonej FA-50 Block 20. Zostanie on wyposażony w radary z aktywnym skanowaniem elektronicznym (AESA) typu PhantomStrike opracowane przez koncern Raytheon Intelligence and Space oraz pociski powietrze-powietrze z aktywnym naprowadzaniem radarowym AIM-120 AMRAAM, takie same jakich używają polskie F-16 Jastrząb. Również 12 maszyn FA-50GF zostanie doprowadzonych do tego standardu.