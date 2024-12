Stępka pod ORP Czajka położona. Budowa ostatniego Kormorana ruszyła

ORP Czajka jest trzecim i ostatnim okrętem z drugiej budowy niszczycieli min typu Kormoran II. Łącznie będzie to szósta jednostka tego typu, która będzie służyć w 12 Dywizjonie Trałowców z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Okręty pierwszej serii służą w 13 Dywizjonie Trałowców, które stacjonują w Gdyni.

Zgodnie z przeznaczeniem niszczyciele min typu KORMORAN II służą do poszukiwania, identyfikacji i zwalczania min morskich, prowadzenia rozpoznania torów wodnych, przeprowadzania innych jednostek przez akweny zagrożenia minowego, stawiania min oraz zdalnego sterowania samobieżnymi platformami przeciwminowymi. Dotyczy to zarówno operacji w polskiej strefie ekonomicznej jak i misji w grupach taktycznych na Morzu Bałtyckim i poza nim.

„Przyszły ORP Czajka to ostatni z serii sześciu budowanych okrętów walki minowej. Ta uroczystość to kolejny krok ku końcowi budowy wielozadaniowych platform OPM, platform załogowych w postaci kompletnych i komplementarnych okrętów, jak również kolejnych 6 autonomicznych pojazdów podwodnych (APP). Jesteśmy niezmiernie zadowoleni ze zdolności jakie dostarczyły nam, zarówno okręty, jak i APP.” – powiedział kontradmirał Piotr Sikora, Dowódca 8 Flotylli Obrony Wybrzeża

Ponadto dodał:

„Dwa z trzech filarów nowoczesnej OPM są na ukończeniu. Przed nami ostatni filar, a więc autonomiczne platformy nawodne (APN) i on będzie w najbliższym czasie stanowił nasz priorytet. Niemniej nie zapominamy o podtrzymaniu i budowaniu nowych zdolności do trałowania.”

Razem z prototypowym okrętem całej serii ORP Kormoran (601) oraz seryjnymi jednostkami ORP Albatros (602) i ORP Mewa (603), służącymi już w gdyńskim 13 Dywizjonie Trałowców, kolejne okręty będą wchodziły w skład systemu obrony przeciwminowej Marynarki Wojennej. Łącznie 6 okrętów projektu 258 typu KORMORAN II wejdzie w skład 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

Okręty drugiej serii będą nosiły nazwy odpowiednio:

ORP Jaskółka

ORP Mewa

ORP Czajka

Pierwszy z drugiej serii niszczycieli min ORP Jaskółka planowo ma wejść do służby 2026 roku. Dwie następne jednostki czyli ORP Mewa oraz ORP Czajka mają wejść według zakładanych planów w roku 2027.

Położenie stępki okrętu proj. B 258/6 budowanego dla Marynarki Wojennej jest istotnym elementem procesu budowy okrętu, wieńczącym zakończenie etapu prefabrykacji wstępnej kadłuba, od którego rozpoczyna się montaż poszczególnych elementów jednostki pływającej w całość. W odróżnieniu od inicjującego budowę okrętu tzw. symbolicznego palenia blach, które miało miejsce 15 października bieżącego roku, dzień położenia stępki jest ważnym dniem odniesienia zarówno dla towarzystw klasyfikacyjnych jak i dla Marynarki Wojennej. Możemy przeczytać na stronie 8 Flotylli Obrony Wybrzeż

Okręty typu Kormoran II to nowoczesne niszczyciele min polskiego projektu, które są wyposażone w zdalnie sterowane pojazdy podwodne (ROV), sonary i systemy neutralizacji min. Okręty te są jednymi z najnowocześniejszych jednostkami tego typu w Europie. Ich kadłub jest skonstruowany ze stali amagnetycznej, która zmniejsza ryzyko wybuchu min magnetycznych, co znacząco podnosi bezpieczeństwo załogi i skuteczność działań.

Poza zadaniami przeciwminowymi Kormorany II mogą wykonywać funkcję hydrograficzne, rozpoznawcze oraz wsparcia jednostek specjalnych.

Okręty te są pierwszymi w Polsce zbudowanymi jednostkami ze stali amagnetycznej, co wymagało opracowania nowych metod produkcji i technologii spawania. Sukces projektu pokazuje zdolność polskich stoczni do realizacji zaawansowanych projektów wojskowych, co może prowadzić do kolejnych zamówień, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Duża część systemów elektronicznych i wyposażenia pochodzi od polskich producentów, co wspiera lokalne firmy i rozwija łańcuch dostaw. Daje to synergię pomiędzy polskimi firmami, która może być fundamentem pod przyszłe współpracę.

Budowa Kormoranów II to przykład rozwoju nowoczesnych technologii w polskim przemyśle okrętowym oraz możliwości ścisłej kooperacji pomiędzy największymi polskimi stoczniami jakimi są Remontowa Shipbuilding (lider projektu) oraz PGZ Stocznią Wojenną, co daję dobre perspektywy na przyszłość do dalszych tego rodzaju współprac przy projektach dla Marynarki Wojennej RP.