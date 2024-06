PGZ Stocznia Wojenna z kolejnym dobrym rokiem zysków. To drugi z rzędu dodatni wynik finansowy

PGZ SW zasadniczo poprawiła rezultaty w porównaniu z rokiem poprzednim. Stocznia wypracowała zysk z działalności operacyjnej na poziomie 31 mln zł (14,6 mln zł w roku 2022) poprzez skokowe zwiększenie efektywności produkcji. Jest to efekt wdrażanych zmian w zakresie technologii i organizacji pracy. Spółka przez ostatnie trzy lata zainwestowała znaczące środki w automatyzację i robotyzację produkcji. Wdrożono również wiele usprawnień organizacyjnych, wprowadzając nowoczesne metody zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Efektem podjętych działań jest osiągnięcie wysokiego, sięgającego 18% poziomu marży EBITDA (o 6 p.p. więcej niż w poprzednim roku).

"Gdybym miał wymienić tylko jeden czynnik, który w największym stopniu przyczynił się do wypracowania zysku w 2023 roku, to byłaby to konsekwencja: konsekwencja w realizacji przyjętej strategii rozwoju Spółki, którą z determinacją wdrażamy już trzeci rok" - powiedział Paweł Lulewicz, Prezes Zarządu PGZ SW.

"Chociaż był to pierwszy rok fizycznej realizacji olbrzymich inwestycji w infrastrukturę oraz maszyny i urządzenia, to poprzedziły go dwa lat drobiazgowych przygotowań oraz zmian w organizacji pracy i podnoszeniu kompetencji pracowników i całej Stoczni. I to właśnie rezultaty tych działania przełożyły się na zysk, zarówno na sprzedaży, jak i netto" – dodał prezes Lulewicz.

PGZ Stocznia Wojenna jest głównym wykonawcą programu Miecznik – budowy trzech wielozadaniowych fregat dla Marynarki Wojennej RP. Okręty te znacząco zwiększą zdolności Marynarki Wojennej RP i pozwolą na realizację szerokiego zakresu zadań na morzu, w tym m.in. w zakresie zabezpieczenia szlaków żeglugowych i infrastruktury krytycznej. Jednostki zwiększą potencjał bojowy Sił Zbrojnych RP, ale także będą stanowić istotny wkład Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, np. realizując zadania w ramach Stałych Zespołów Okrętowych NATO.

Realizacja projektu w Polsce wygeneruje około 2000 miejsc pracy w stoczniach, przedsiębiorstwach zbrojeniowych oraz innych sektorach przemysłu bezpośrednio zaangażowanych w projekt. Pozyskane kompetencje pozwolą rozwinąć nowe możliwości i pomogą w pracach przy innych projektach na rzecz Marynarki Wojennej RP.

Wybrane wyniki finansowe PGZ Stoczni Wojennej w latach 2020-23

2020 2021 2022 2023 Przychody 166 673 206,16 121 265 242,95 177 152 429,45 215 392 691,31 Zyski ze sprzedaży - 14 389 309,04 -33 159 772,71 8 820 417,26 27 445 039,36 Zyski z działalności operacyjnej -26 363 255,81 -257 289,02 14 632 376,74 31 260 079,24 Zyski brutto -29 207 848,74 -1 298 763,39 2 536 821,81 39 612 466,58 Zyski netto -13 562 913,00 -20 396 591,39 21 149 096,15 36 372 061,18 EBIDTA -17 221 989,22 8 859 507,08 22 073 060,35 38 812 888,52 Marża EBIDTA -10% 7% 12% 18%

Na podstawie komunikatu prasowego PGZ Stocznia Wojenna