PGZ Stocznia Wojenna inwestuje w hale. Powstaną w niej kadłuby fregat Miecznik

Hala Kadłubowa – olbrzym, w którym powstaną Mieczniki

Na terenie PGZ Stoczni Wojennej trwają wielkie inwestycje związane z realizacją programu Miecznik – budowy trzech wielozadaniowych fregat dla Marynarki Wojennej RP. Najbardziej widoczna jest budowa najwyższej w polskiej branży stoczniowej hali – Hali Kadłubowej. Będzie to jeden z największych tego typu obiektów w Europie. W grudniu zeszłego roku na budowie pojawiła się wiecha, co symbolizowało osiągnięcie najwyższego punktu konstrukcyjnego. Wysokość hali, w której powstaną kadłuby fregat Miecznik to 43 metry, a wliczając zamontowany na dachu zespół urządzeń do wentylacji to nawet 46 metrów. Do prac instalacyjnych i tych związanych z obudową, wykorzystywane są podnośniki o wysięgu do 58 metrów. W tej chwili na budowie jest aż pięć z sześciu tego typu podnośników dostępnych w Polsce.

Montaż potężnych bram

W połowie lutego zamontowana została brama główna Hali Kadłubowej ważąca wraz z maszynownią aż 34 tony. Wymiary tej bramy – 43 m wysokości i 34 m szerokości - najlepiej porównać do powierzchni aż trzech standardowych boisk do koszykówki. Ekipa budowlana przygotowuje się też do instalacji drugiej, zbliżonej wymiarami bramy po przeciwległej stronie budowli. We wnętrzu hali prowadzone są równolegle roboty instalacyjne – wentylacyjne, gazowe czy elektryczne. W kwietniu rozpoczną się prace przy wylewaniu posadzki.

Hala Produkcyjna

Poza Halą Kadłubową w Stoczni budowana jest nowoczesna Hala Produkcyjna. „Już niedługo w tej hali zaczną pracę wszystkie wydziały wyposażeniowe PGZ SW. Stoczniowcy będą mieli w nich o wiele lepsze warunki pracy niż w starych pomieszczeniach a sześć nowych maszyn, jakie zostaną tu zamontowane zapewni nam prawdziwy przeskok technologiczny w kilku obszarach produkcji” – powiedział Maciej Poprawski, Dyrektor Operacyjny Stoczni odpowiedzialny za proces inwestycyjny. W Hali Produkcyjnej kończy się właśnie montaż termoizolacji oraz hydroizolacji dachu oraz okładzin ściennych. Jednocześnie trwają wszelkie prace instalacyjne oraz przygotowania do zaplanowanego na marzec montażu bram wjazdowych, suwnic oraz przegrody akustycznej. Rozpoczęto także wylewanie posadzki betonowej, na której w maju położona zostanie wierzchnia warstwa z żywicy.

Nowe drogi i bardziej wytrzymałe nabrzeża

Przebudowywana jest też infrastruktura techniczna, nabrzeże oraz drogi wewnętrzne Stoczni. „Dużo dzieje się w zakresie przebudowy dróg. - Wykonujemy podbudowy oraz nawierzchnie chodników i dróg manewrowych. Stan zaawansowania szacujemy na około 25%. W miarę sprzyjających warunków atmosferycznych będziemy sukcesywnie oddawać kolejne, gotowe nawierzchnie” – relacjonuje Przemysław Młynarczyk, Kierownik Robót Drogowych z Grupy NDI.

Największe w ponad 100-letniej historii PGZ Stoczni Wojennej inwestycje wartej są ponad 300 mln złotych. Zakończenie prac związanych z budową hal przewidziane jest na lipiec 2024 roku.