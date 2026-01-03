Podsumowanie roku 2025 w WZM S.A. Strategiczne umowy i budowa pancernej potęgi

Obchodzony w maju 2025 roku jubileusz 80-lecia stał się okazją nie tylko do podsumowania bogatego dorobku, ale również do wyznaczenia ambitnych celów na przyszłość. Założona w 1945 roku firma przez dekady budowała swoje kompetencje, stając się dziś liderem w zakresie utrzymania gąsienicowego sprzętu pancernego w Polsce. Rok 2025, obfitujący w sukcesy, udowodnił, że WZM S.A. z powodzeniem łączy tradycję z nowoczesnymi technologiami, odpowiadając na strategiczne potrzeby bezpieczeństwa państwa.

Strategiczne umowy, które definiują przyszłość

Rok 2025 przejdzie do historii WZM S.A. jako okres podpisania kluczowych, wieloletnich umów z międzynarodowymi gigantami branży zbrojeniowej. Porozumienia te nie tylko gwarantują portfel zamówień na lata, ale przede wszystkim otwierają drogę do bezprecedensowego transferu technologii i budowy unikalnych kompetencji w kraju.

Amerykański pancerz w polskich rękach – współpraca z GDLS i BAE Systems

Najważniejszymi wydarzeniami minionego roku było zawarcie umów z amerykańskimi partnerami, które czynią z WZM S.A. centrum obsługowe dla najnowocześniejszego sprzętu pancernego Wojska Polskiego.

Maj 2025: Podpisanie ramowej umowy o współpracy z General Dynamics Land Systems (GDLS), producentem czołgów Abrams. Porozumienie to jest kamieniem milowym, który zapewnia WZM wsparcie w zakresie obsług i napraw czołgów Abrams, dostawy części, specjalistycznego oprzyrządowania oraz szkoleń. Umożliwi to stworzenie w Poznaniu krajowego potencjału do wsparcia logistycznego dla całej polskiej floty 366 czołgów Abrams.

Kwiecień 2025: Zawarcie umowy licencyjnej z BAE Systems Inc. na transfer technologii dotyczącej obsług, napraw i remontów wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules. Te pojazdy są niezbędne do zabezpieczenia działań jednostek pancernych wyposażonych w czołgi Abrams.

Celem tych działań jest utworzenie w Poznaniu Regionalnego Centrum Kompetencyjnego, które będzie świadczyć usługi nie tylko dla polskiej armii, ale także dla sił amerykańskich stacjonujących w Europie.

Utrzymanie i rozwój floty Leopard 2

WZM S.A. kontynuowały swoją kluczową rolę w utrzymaniu gotowości bojowej czołgów Leopard 2. W kwietniu 2025 roku podpisano wieloletnią umowę ramową dotyczącą przeglądów, weryfikacji i napraw tych maszyn. Warto podkreślić, że w 2025 roku wolumen prac przy czołgach Leopard 2 wzrósł o 25% w stosunku do roku 2024, co świadczy o rosnącym zaufaniu i zapotrzebowaniu na usługi poznańskiej spółki, która jest jedynym w Polsce zakładem autoryzowanym przez producenta do pełnego wsparcia technicznego tych czołgów. Dzięki zapytaniu redaktora Adam Świerkowskiego z Defence24 do Agencji Uzbrojenia wiemy, że na koniec 2025 roku Wojsko Polskie dysponuje 100 zmodernizowanymi czołgami Leopard 2PL/2PLM1. Tempo dostaw w ostatnich latach rosło dla porównania, do końca 2023 roku armia odebrała 62 pojazdy. Pierwsze 25 egzemplarzy dostarczono w standardzie 2PL, a wszystkie kolejne maszyny reprezentują już docelową wersję 2PLM1.

Nowe kompetencje dzięki Allison Transmission

We wrześniu 2025 roku portfolio kompetencji WZM S.A. poszerzyło się o umowę licencyjną z Allison Transmission Inc. Dotyczy ona obsługi, napraw i remontów skrzyń biegów w pojazdach gąsienicowych, co stanowi kolejny krok w budowie kompleksowego Centrum Zespołów Napędowych.

Realizacja kluczowych projektów dla Wojska Polskiego

Poza kontraktami definiującymi przyszłość, rok 2025 był czasem intensywnej pracy operacyjnej na rzecz Sił Zbrojnych RP. Zrealizowano szereg kluczowych zadań, w tym:

Deprocessing czołgów Abrams M1A2 SEPv3: Przygotowanie do służby najnowszych wersji amerykańskich czołgów.

Naprawy i modyfikacje bojowych wozów rozpoznawczych BWR-1D/S: Kontynuacja programu podnoszenia zdolności rozpoznawczych Wojsk Lądowych.

Dostawy zespołów napędowych do NBPWP Borsuk: Aktywny udział w jednym z najważniejszych programów modernizacyjnych polskiej armii poprzez dostarczanie kluczowych komponentów.

Dostawy po naprawie zespołów napędowych do czołgów Leopard 2, zapewniające sprawność floty.

Kierunek na 2026: Budowa Centrum Pancernego i rozwój

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. kończą rok 2025 z jasno zdefiniowaną strategią i gotowością do dalszych wyzwań. Główne cele na najbliższą przyszłość koncentrują się na dwóch filarach. Pierwszym jest budowa potencjału do obsługi czołgów M1 Abrams i wozów M88A2 Hercules, z dążeniem do przeprowadzenia pierwszych napraw sprzętu amerykańskiego już w 2026 roku. Drugim, równie istotnym obszarem, jest rozwój Centrum Zespołów Napędowych, które ma nabywać nowe kompetencje w zakresie silników i skrzyń biegów do różnych platform. Spółka, mając na uwadze wciąż niewykorzystany w pełni potencjał, planuje dalsze inwestycje w infrastrukturę w celu zwiększenia mocy produkcyjnych i serwisowych, aby sprostać rosnącym zadaniom kluczowym dla obronności kraju.

Na podstawie komunikatu prasowego WZM

