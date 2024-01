Pakistan, który wydawać by się mogło nieznaczący kraj dla świata europejskiego, który ma ogromne problemy na wielu poziomach, jest ważnym krajem w chińskiej polityce. Od paru dni w pakistańskich mediach zaczyna się mówić o potencjalnym zainteresowaniu Pakistanu zakupem chińskiego samolot piątej generacji J-31 od Chin.

Jak podał serwis Defence Aviation, kraj ten zastanawia się nad potencjalnym zakupem od 30 do 40 samolotów J-31 od Chin. W niedawnym przemówieniu szef pakistańskiego Sztabu Armii (COAS), generał Syed Asim Munir, stwierdził, że Pakistańskie Siły Powietrzne (PAF) modernizują obecnie swój sprzęt i prawdopodobnie nabędą najnowocześniejsze chińskie myśliwce stealth J-31 w ramach procesu modernizacji. Jeśli taki zakup nastąpi Indie, które mają napięte relacje z Pakistanem z powodu sporu granicznego m.in o nadgraniczną prowincję Pendżab oraz status księstwa Kaszmiru, będą miały poważny problem, ponieważ obecnie jak i w przyszłości nie będą posiadać samolotów o zdolności stealth, chyba że kryzys wymusi nabycie samolotów F-35 od USA.

Według portalu, jeśli Pakistan zdecyduje się na taki zakup, kraj ten będzie miał własny myśliwiec stealth w ciągu zaledwie roku lub dwóch, co tym samym sprawi, że region ten i tak konfliktogenny będzie jeszcze bardziej narażony na napięcia. Niedawno Pakistan otrzymał od Chin zakupione myśliwce J-10C, które zostały zakupione w odpowiedzi na pozyskanie przez Indie francuskich samolotów Rafale. Jak już było wspomniane, zakup chińskich samolotów piątej generacji, wiązałby się z wycofaniem zakupionych jeszcze w czasach zimnej wojny samolotów F-16A/C. Obecnie na wyposażeniu Pakistanu jest: F-7 – 135; F-16A/C – 44; J-10C – 6 i 19 jeszcze zamówionych; JF-17 - 109 i 50 zamówionych; Mirage IIIEP – 69; Mirage 5EF – 90.

Pakistan praktycznie może liczyć tylko na współprace z Chinami i zaplecze technologiczne Pekinu. Po 1963 roku Chiny zaczęły wspierać Pakistan w budowie kompleksu wojskowo-przemysłowego, a od 1990 praktycznie Pakistan postawił na współpracę z Chinami w zakresie współpracy wojskowej i gospodarczej. Chiny pomogły Pakistanowi w zakładaniu fabryk amunicji i modernizacji istniejącej fabryki amunicji w Wah niedaleko Rawalpindi. Chiny zezwoliły na licencjonowaną produkcję czołgu MBT-2000 (Al-Khalid), który był zasadniczo chińską odmianą rosyjskiego T-90. Chiny pomogły także Pakistanowi w zakresie zdolności produkcyjnych okrętów podwodnych. Chińskie fregaty F-22P dołączyły do ​​marynarki wojennej Pakistanu. Chiny dostarczyły także Pakistanowi technologię nuklearną, i pomoc przy broni atomowej. Poza tym JF-17 Thunder, który jest myśliwcem czwartej generacji opracowanym przez Chiny dla Pakistanu i wyprodukowanym wspólnie, jest wizytówką współpracy obronnej Chin i Pakistanu. Jak można się domyślać, ta współpraca nadal będzie się rozwijać. A zakup samolotu J-31 od Chin o zdolnościach stealth, będzie poważnym wyzwaniem dla bezpieczeństwa regionu.

Indie z kolei posiadają francuskie samoloty Rafale w liczbie 36 sztuk, poza tym Indie posiadają około 270 Su-30MKI, około 60-70 MiG-29 zmodernizowane do standardu MiG-29UPG, i około 50 Mirage 2000H/TH, które są modernizowane do standardu Mirage 2000-5 MK2 z modyfikacjami specyficznymi dla Indii, a także 100 Jaguarów. W lutym 2021 roku, Indyjskie Siły Powietrzne zamówiły 83 dodatkowe myśliwce Tejas, w tym 73 jednomiejscowe Mark 1A i 10 dwumiejscowych samolotów Mark 1. Niedawno szwedzka firma Saab zaoferowała ponownie swój samolot Gripen E Indyjskim Siłom Zbrojnym w liczbie 114 szt. We wrześniu Indie także zdecydowały o zakupie 12 dodatkowych samolotów wielozadaniowych Su-30MKI, w związku z częstymi stratami w wyniku katastrof.

Nie można więc wykluczyć, że decyzja Pakistanu wymusi na Indiach nowy wyścig zbrojeń. W marcu ubiegłego roku, spekulowało się w mediach, że Indie mogą kupić amerykańskie F-35 albo przynajmniej Amerykanie próbowali je sprzedaż Indiom, ponieważ w czasie pokazów Aero India w Bengaluru, Stany Zjednoczone po raz pierwszy zaprezentowały w Indiach swój samolot F-35. To był jeszcze czas, kiedy ważyły się losy, na który samolot morski zdecydują się Indie czy Rafale czy F/A-18. Jednak teraz nie można wykluczyć, że Indie mogą być bliżej decyzji o zakupie amerykańskiego samolotu niż dalej. Zwłaszcza, że mógłby to być ogromny kontrakt, mający jeszcze wartość strategiczną w odstraszaniu Chin w regionie, z którymi także Indie mają napięte relacje. Oczywiście trudną kwestią do rozstrzygnięcia są bliskie relację Rosji i Indii w tym wszystkim. W grudniu Rosja i Indie omówiły plany i poczyniły postępy w rozmowach na temat wspólnej produkcji sprzętu wojskowego, co pokazuje, że te państwa nadal chcą współpracować zwłaszcza na płaszczyźnie gospodarczej i technologicznej jeśli chodzi o militaria. Indie cały czas posiadają masę sprzętu produkcji sowiecko/rosyjskiej lub Indyjskiej, ale na licencji sprzętu sowiecko/rosyjskiego.

Jednak nie można wykluczyć, że USA mogłyby zaoferować coś innego np. samoloty F-15EX jak rozkręci się produkcja samolotów, które mimo braku zdolności stealth są potężnie uzbrojonymi maszynami, które mogłyby się dobrze nadawać dla sił indyjskich. Zwłaszcza, że USA widzą Indie na swojej mapie strategicznej, przeciw rosnącym wpływom Chin w regionie. Co prawda Indie nie widzą się jako kluczowy gracz USA, ale z chęcią by poszły na współpracę technologiczną.

Nie miej jednak, pozyskanie przez Pakistan chińskich J-31 może doprowadzić do poważnego wzrostu napięcia w regonie, który będzie musiał wywołać reakcję Indii na pozyskanie większej ilości samolotów lub systemów zdolnych do niszczenia tych samolotów. Ponieważ Indie nie mogą tak dużej przewagi zostawić Pakistanowi na tym polu.