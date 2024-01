Jak możemy się dowiedzieć z informacji przekazanych przez Departament Stanu USA, w zeszłym roku udało się sprzedać broń za rekordową sumę 238 miliardów dolarów. Według komunikatu amerykańska administracja bezpośrednio wynegocjował sprzedaż o wartości 81 mld USD, co stanowi wzrost o 56% w porównaniu z 2022 r. Resztę stanowiła bezpośrednia sprzedaż przez amerykańskie firmy zbrojeniowe do innych krajów.

Powstające konflikty na świecie, a także nadal tocząca się wojna na Ukrainie sprawiają, że wiele państw w Europie, ale także na świecie sięga coraz chętnie po amerykański sprzęt. Spowodowane to jest również powolnym, ale systematycznym wyrzuceniem z rynku Rosji, która do rozpętania pełnoskalowej wojny była dla wielu państw głównym dostawcą uzbrojenia lub części ze względu na używane nadal w wielu armiach poradzieckiego uzbrojenia. Rosja od lat jest drugim co do wielkości eksporterem broni na świecie po USA, a jej głównymi klientami są Indie, Chiny i Egipt. Jednak według ubiegłorocznego raportu Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych jego potencjał w zakresie przemysłu obronnego został nadwyrężony przez wojnę na Ukrainie, a jego rola jako głównego światowego dostawcy broni jest zagrożona.

Jak wynika z danych, Ukraina dokonała największych zakupów uzbrojenia, ale również Polska znalazła się wśród krajów, które kupowały w USA najwięcej, według przedstawionych danych Polska kupiła śmigłowce Apache za 12 mld dolarów. Jak informował portal Defence24 pod koniec października 2023 roku, w owym czasie ruszyła druga grupa polskiego personelu, który szkolił się z obsługi i latania śmigłowcami AH-64D Apache. Pierwsza grupa ruszyła pod koniec sierpnia ubiegłego roku. A osiem wyleasingowanych maszyn ma trafić do Polski, jak zostaną ukończone szkolenia, co może potrwać nawet do roku. W sierpniu ubiegłego roku Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż Polsce 96 śmigłowców uderzeniowych AH-64E. W pakiecie ze śmigłowcami znajdują się m.in. radary oraz 1844 pociski AGM-114R2 Hellfire, 460 pocisków powietrze-ziemia JAGM, 508 pocisków przeciwlotniczych Stinger.

Kolejnym ważnym zakupem dokonanym przez Polskę był zakup wyrzutni rakietowych M142 HIMARS za 10 mld USD oraz czołgów M1A1 Abrams za kwotę 3,75 mld USD. Polska wydała także 4 miliardy dolarów na zintegrowane systemy dowodzenia walką w zakresie obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Innymi krajami, które kupowały amerykańską broń, były Niemcy, które wydały 8,5 mld USD na śmigłowce CH-47F Chinook, Berlin nabędzie 60 śmigłowców, co sprawi, że Niemcy będą po USA największym użytkownikiem w NATO tych śmigłowców po USA. Dodatkowo Niemcy zakupiły pociski rakietowe klasy powietrze-powietrze AIM-120C8 AMRAAM za 2,90 miliarda dolarów.

Kolejnym krajem jest Bułgaria, która zapłaciła 1,5 mld USD za pojazdy opancerzone Stryker. USA wydały zgodę na 183 egzemplarze tych pojazdów w kilku wariantach, które zastąpią kołowe transportery opancerzone BTR-60, czyli bojowy wóz piechoty BMP-1. Norwegia zaś kupiła śmigłowce wielozadaniowe MH-60R Seahawk na potrzeby marynarki wojennej o wartości 1 mld USD, które zastąpią wadliwe NFH NH90. Czechy kupiły od USA z kolei samoloty F-35 i amunicję o wartości 5,6 mld USD. 29 stycznia czeska minister obrony Jana Černochová i ambasador Stanów Zjednoczonych Bijan Sabet podpisali protokół ustaleń w sprawie pozyskania przez Republikę Czeską 24 samoloty wielozadaniowych F-35A Lightning II. Co ciekawe Czesi chcą się szkolić z eskadrami niemieckimi na te samoloty.

Poza Europą, dane pokazał, że Republika Korei zapłaciła 5 mld USD za samoloty F-35. Pod koniec grudnia zeszłego roku, koreańska agencja DAPA poinformowała o podpisaniu międzyrządowej umowy LOA ze Stanami Zjednoczonymi na pozyskanie 20 egzemplarzy F-35, które dołączą do 39 dostarczonych już wcześniej samolotów w latach 2019-2022. Poza tym Republika Korei nabyła śmigłowce CH-47F Chinook za 1,5 miliarda dolarów, które zastąpią używaną flotę CH-47D Chinook.

Australia wydała w USA zaś 6,3 mld USD na samoloty C-130J-30 Super Hercules w liczbie 20 szt., dostawa pierwszych maszyn planowana jest na 2027 roku. Nowe samoloty C-130J-30 Super Hercules zastąpią i rozszerzą starzejącą się flotę 12 maszyn C-130J Hercules.

Z kolei Japonia zawarła umowę o wartości 1 mld USD na samoloty obserwacyjne E-2D Hawkeye. Departament Stanu wydał zgodę na sprzedaż aż 5 samolotów E-2D wraz ze sprzętem. Kanada z kolei zakupiła samoloty P-8A Poseidon za 5,9 miliarda dolarów, które zastąpieniom starzejącą się flotę czternastu CP-140 Aurora. W zeszłym roku Stany Zjednoczone zawarły ważną umowę z Indiami o wartości 1,8 miliarda dolarów, na mocy której General Electric będzie produkować silniki w Indiach – a wszystko to podczas gdy New Delhi stara się zdystansować od swojego największego dostawcy broni, czyli Rosji.