Nowa kampania PGZ „Produkujemy Twoje Bezpieczeństwo”. Od billboardów po premierę Ciężkiego Bojowego Wozu Piechoty

Oficjalne rozpoczęcie kampanii wizerunkowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej zbiegło się ze Świętem Wojska Polskiego, co pozwoliło na silną i symboliczną inaugurację. Jak informuje Adam Leszkiewicz, prezes zarządu PGZ S.A.,

„Naszą kampanię rozpoczęliśmy silną obecnością podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Włączyliśmy się w organizację wojskowych strefach edukacyjno–kulturalnych, które 15 sierpnia w 10 miastach w Polsce ugościły tysiące zwiedzających.”

W ramach tych wydarzeń spółki PGZ wspólnie z żołnierzami prezentowały sprzęt i uzbrojenie produkowane w polskich zakładach, co było również formą podziękowania dla żołnierzy za ich służbę. Ta początkowa faza kampanii umożliwiła bezpośredni kontakt z tysiącami Polaków, ukazując im realny wkład Polskiej Grupy Zbrojeniowej w budowanie narodowego bezpieczeństwa. Rozpoczęcie kampanii w tak ważnym dla kraju dniu miało na celu podkreślenie nierozerwalnego związku między polskim przemysłem obronnym a bezpieczeństwem państwa.

Potencjał PGZ i program SAFE: Klucz do polskiego bezpieczeństwa?

Głównym celem kampanii wizerunkowej jest nie tylko prezentacja osiągnięć, ale także ukazanie szerokiego potencjału Grupy PGZ oraz szans rozwojowych dla polskiego przemysłu obronnego. Centralnym punktem tych szans jest program Polska SAFE, który, dzięki stabilnym zamówieniom i finansowaniu, ma wzmocnić kompetencje produkcyjne i technologiczne Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Adam Leszkiewicz podkreśla, że

"Jako strategiczny partner Sił Zbrojnych RP mówimy o kompetencjach naszych spółek i pracowników, o szansie jaką daje program SAFE, o idei local content oraz włączaniu kolejnych podmiotów w produkcję na rzecz polskiego bezpieczeństwa.”

Rozwój polskiego przemysłu obronnego, promowany przez kampanię, przekłada się bezpośrednio na wzmacnianie lokalnych ośrodków przemysłowych. Jest to praktyczna realizacja idei local content, czyli zwiększania udziału krajowych zakładów, pracowników, technologii i dostawców w produkcji na rzecz bezpieczeństwa państwa. Dodatkowo, kampania ma pomóc w skuteczniejszym promowaniu polskich produktów i usług na rynkach zagranicznych, co otwiera nowe perspektywy dla eksportu i międzynarodowej współpracy.

Gdzie można zobaczyć kampanię PGZ? Harmonogram i zasięg

Kampania wizerunkowa Polskiej Grupy Zbrojeniowej ma bardzo szeroki zasięg, obejmujący różnorodne kanały komunikacji, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Przed Świętem Wojska Polskiego informacje o kampanii pojawiły się w 21 dziennikach regionalnych. Obecnie, można ją usłyszeć w 17 regionalnych rozgłośniach Polskiego Radia, docierając do słuchaczy w całej Polsce. Widoczna jest również na billboardach w przestrzeni miejskiej, a także na drogach wjazdowych i wyjazdowych z miast, w których działają spółki Grupy PGZ. Na bramach i powierzchniach zakładów Grupy PGZ, czyli wszędzie tam, gdzie produkuje się polskie bezpieczeństwo, zobaczyć można specjalne banery informujące o inicjatywie. We wrześniu 2026 roku planowany jest kolejny etap kampanii, który rozszerzy jej zasięg o anteny wybranych stacji telewizyjnych. Ponadto, materiały promocyjne pojawią się w pociągach PKP Intercity oraz na pokładach samolotów Polskich Linii Lotniczych „LOT” w magazynie „Kaleidoscope”, co zapewni obecność w kluczowych punktach komunikacyjnych kraju.

Premiera na MSPO: Co zaprezentuje Polska Grupa Zbrojeniowa w Kielcach?

Kulminacyjnym momentem kampanii wizerunkowej będzie Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach, który odbędzie się od 8 do 11 września 2026 roku. Polska Grupa Zbrojeniowa będzie największym wystawcą na tegorocznych targach, które zgromadzą ponad 1000 firm z branży obronnej. Obecność PGZ będzie szczególnie widoczna w zupełnie nowych halach 8 i 9, które są uznawane za najbardziej prestiżową i technologicznie zaawansowaną przestrzeń kompleksu Targów Kielce. Dzięki temu, ekspozycja Grupy zostanie zaprezentowana w zupełnie nowej aranżacji, podkreślającej innowacyjność i nowoczesność polskiego przemysłu obronnego. Targi będą również okazją do licznych premier, z których najważniejszą będzie pierwszy publiczny pokaz demonstratora Ciężkiego Bojowego Wozu Piechoty. To wydarzenie ma na celu zaprezentowanie najnowszych osiągnięć technologicznych i produkcyjnych Polskiej Grupy Zbrojeniowej, umacniając jej pozycję jako lidera w sektorze obronnym.

Na podstawie komunikatu PGZ

🇵🇱 PRODUKUJEMY TWOJE BEZPIECZEŃSTWO. W POLSKICH ZAKŁADACH 🇵🇱💥 Ruszyła ogólnopolska kampania #ProdukujemyTwojeBezpieczeństwo. Pokazujemy Polską Grupę Zbrojeniową jako skutecznego partnera Wojsko Polskie oraz lidera krajowego przemysłu obronnego. Prezentujemy ludzi, zakłady i… pic.twitter.com/cnAwQVPiUJ— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) August 17, 2026