Wyścig zbrojeń w Afryce. Wydatki na armię rosną

Rywalizacja Algierii i Maroka napędza wzrost wydatków

„Tylko Algieria i Maroko odpowiadały za 90 proc. budżetu obronnego Afryki Północnej, a cały ten region wydał w 2024 r. na zbrojenia 30,2 mld dolarów, co oznacza wzrost o 8,8 proc. w porównaniu z rokiem 2023.” Głównym źródłem napięć między tymi krajami jest spór o Saharę Zachodnią. Algieria, wspierająca separatystów z Frontu Polisario, zwiększyła swój budżet obronny o 12 proc. do 21,8 mld dolarów. „Z przychodów ze sprzedaży ropy naftowej i gazu kupuje myśliwce od Rosji i nowoczesne korwety od Chin, stając się piątym co do wielkości importerem broni na świecie.” Maroko również zwiększyło wydatki wojskowe, osiągając 5,5 mld dolarów w 2024 roku i planując budżet na poziomie 13 mld dolarów w 2025.

Kraje Sahelu zbroją się w walce z dżihadystami

Kraje Sahelu, takie jak Mali, Burkina Faso i Niger, zmagające się z zagrożeniem ze strony grup dżihadystycznych, również znacząco zwiększyły swoje budżety wojskowe. „Wydatki wojskowe Mali wzrosły o 38 proc. między 2020 a 2024 r. Na rok 2025 budżet obronny tego kraju ustalono na ponad 816 mln dolarów, co stanowi około 14,6 proc. budżetu krajowego.” Burkina Faso odnotowała wzrost o 108 proc., a Niger o 56 proc. między 2022 a 2024 rokiem. Również Czad zwiększył swój budżet wojskowy o 43 proc.

Garda: Produkcja BWP Borsuk

Oszczędności kosztem armii

Nie wszystkie kraje afrykańskie zwiększyły wydatki na obronność. „Niewiele krajów Afryki, szukając oszczędności, obcięło budżety armii. W ubiegłym roku postąpiły tak między innymi Republika Południowej Afryki, Nigeria, Etiopia i Wybrzeże Kości Słoniowej.” RPA zmniejszyła budżet obronny piąty rok z rzędu, skupiając się na usługach socjalnych. Wybrzeże Kości Słoniowej przeznaczyło na armię około 0,8 proc. swojego PKB. Najmniejsze budżety na wojsko mają Madagaskar, Benin i Republika Środkowoafrykańska.

