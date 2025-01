Afryka w ogniu „świętej wojny”. Dlaczego dżihadyści panoszą się na tym kontynencie?

Pewnie Afrykańczyków też mało interesują zamachy terrorystyczne, do których dochodzi w Europie. Mają swoje problemy. Na tyle poważne, że pochyliła się nad nimi (21 stycznia), na wniosek Algierii, Rada Bezpieczeństwa ONZ.

Terroryzm w Afryce jest zjawiskiem wieloaspektowym

W komunikacie z posiedzenia w stylu urzędniczym poinformowano, że „Afryka pozostaje epicentrum światowego terroryzmu i konieczne są dalsze działania w celu wdrożenia międzynarodowych zobowiązań dotyczących zwalczania tej plagi”.

To słowa Nigeryjki, Aminy Mohammed, wicesekretarz generalnej ONZ. „Pani Mohammed powiedziała, że terroryzm jest obecnie największym zagrożeniem dla pokoju, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju w całej Afryce i przedstawiła przerażające statystyki, które przedstawiają jego niszczycielskie żniwo. Mimo nieustających wysiłków państw członkowskich, na Afrykę Subsaharyjską przypada obecnie prawie 59 proc. wszystkich zgonów związanych z terroryzmem na świecie...”.

Terroryzm w Afryce jest zjawiskiem wieloaspektowym, wynikającym z połączenia lokalnych i globalnych problemów. Ile jest ugrupowań terrorystycznych w Afryce? Nie wiadomo. Afryka to tygiel narodowości, religii I zwyczajów. Uznaje się, że kilka z tych grup wiodą prym. Oto one…

• Boko Haram. Działa głównie w Nigerii oraz sąsiednich krajach (Kamerun, Czad i Niger). Grupa ta jest znana z brutalnych ataków na ludność cywilną, masowych porwań, w tym dzieci, oraz zamachów samobójczych.

• Al-Shabaab. Somalijska organizacja terrorystyczna, która przeprowadza ataki zarówno w Somalii, jak i w krajach sąsiednich. Jest odpowiedzialna za wiele aktów terrorystycznych często wymierzonych w obiekty publiczne i rządowe.

• Al-Kaida Islamskiego Maghrebu (AQIM). Działa w regionie Sahelu (Mali, Niger i Algieria). Grupa wyspecjalizowała się w porwaniach dla okupu, atakach na siły bezpieczeństwa oraz przemycie broni i narkotyków.

• Państwo Islamskie Prowincji Afryki Zachodniej (ISWAP). To odłam Boko Haram, zyskujący na znaczeniu w rejonie jeziora Czad. Dążąc do ustanowienia kalifatu w Afryce Zachodniej, przeprowadza ataki na wojsko oraz ludność cywilną, dążąc do ustanowienia kalifatu.

Terroryzm idzie w parze z przestępczością zorganizowaną

Oczywiście tych grup jest znacznie więcej. Grupy terrorystyczne w Afryce często korzystają ze wsparcia globalnych sieci, takich jak Al-Kaida czy Państwo Islamskie, ale często działają lokalnie, adaptując swoje cele do specyficznych warunków regionalnych. Większość z nich łączy w tej działalności przesłanie religijne, usprawiedliwiające wszelkie akty terroru, w mentalności ich wykonawców, w dążeniu do prowadzenia dżihadu, czyli świętej wojny.

Religia religią, ale nie tylko ona, nazwijmy to, jest paliwem dla ugrupowań terrorystycznych. „Bieda i polaryzacja w Afryce, kwestie związane z klimatem, przeludnieniem, korupcją, przestępczością, napięciami religijnymi i międzywyznaniowymi oraz przemocą, a także złym zarządzaniem poważnie utrudniły wyłanianie się rozwijających się gospodarek w Afryce z ubóstwa i konfliktów. Pozwoliło to Państwu Islamskiemu, Al-Kaidzie i innym brutalnym grupom ekstremistycznym na dramatyczny wzrost znaczenia w ciągu ostatniej dekady w Afryce, co również pokazuje niepokojące nakładanie się terroryzmu i przestępczości zorganizowanej…” – podkreśla w jednej z tematycznych analiz Combating Terrorism Center at West Point.

Także „zwykłe wojny”, jak choćby ta w Sudanie, tworzą dla dżihadystów sprzyjające warunki dla rozwoju ich ruchów. Sudan jest rejonem Afryki o strategicznym znaczeniu dla grup terrorystycznych. Państwo to (albo raczej to, co z niego zostało) leży na skrzyżowaniu Sahelu i Afryki Wschodniej. Nic dziwnego, że terroryści religijni dążą do przejęcia władzy w tych regionach, których siły rządowe już nie kontrolują. Wojna sprzyja przepływowi broni do innych rejonów Afryki, co de facto łączy się z eksportem świętej wojny I jej „głosicieli”.

Destabilizacja sytuacji wewnętrznej w Sudanie sprawiła, że terroryści traktują go jako bazę wypadową do działania w Czadzie, Libii I Republice Środkowoafrykańskiej. Reasumując: dzięki wojnie znacząco rozszerzają zakres działania.

O tym co dzieje się w Somali, to już nadmieniał nie będę, bo przez to, że tamtejsi terroryści atakowali (i atakują nadal) europejskie statki, to dość głośno jest o nich w europejskiej tzw. przestrzeni informacyjnej.

O tym, że sytuację polityczną w Afryce stara się wykorzystać Rosja (poprzez działalność Grupy Wagnera) dla swoich celów, dla walki z „kolektywnym Zachodem”, należy wspomnieć, acz to już jest temat na odrębną analizę…

At least 20 fishermen have been killed in Nigeria's northeastern state of Borno after Boko Haram insurgents attacked their village, fishermen and local security officers said on Thursday. pic.twitter.com/qOdCUH2bME— African News feed. (@africansinnews) January 23, 2025