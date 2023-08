Liczę na państwa – mieszkańców Warszawy i wszystkich tych, którzy do Warszawy przyjeżdżają, że będą właśnie tu zaglądali do Cytadeli Warszawskiej. Miejsca niezwykle ważnego w naszej historii. Ważne jest również to, że Muzeum Wojska Polskiego jest w Cytadeli. Razem z Muzeum Historii Polski, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Katyńskim, Muzeum Niepodległości – te wszystkie muzea tu w Cytadeli będą stanowiły jeden z największych kompleksów muzealnych w Europie. (…) To miejsce jest uświęcone polską krwią. To miejsce jest ważne w naszej historii - mówił szef MON.