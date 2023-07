Spis treści

Nowe Muzeum Wojska Polskiego. Otwarcie podczas święta Wojska Polskiego

Otwarcie nowej i nowoczesnej siedziby Muzeum Wojska Polskiego na terenie Cytadeli Warszawskiej będzie jednym z wydarzeń tegorocznego święta Wojska Polskiego. Święta, które potrwa aż cztery dni - od 12 do 15 sierpnia, bowiem Ministerstwo Obrony Narodowej zaplanowało pikniki z udziałem żołnierzy w całej Polsce. W sumie będzie ich prawie 70, a Polki i Polacy będą mieli okazję zobaczyć wojskowy sprzęt i uzbrojenie polskiej armii z bliska. Punktem kulminacyjnym tegorocznych obchodów święta Wojska Polskiego, jak ogłosił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, będzie wielka defilada na warszawskiej Wisłostradzie. Odbędzie się ona 15 sierpnia, o godz. 14.

Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej. Bezpłatne zwiedzanie przez kilka dni

Jednak wcześniej, bo 13 sierpnia, o godz. 13 MON zaprasza na uroczyste otwarcie nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej. Co ważne, Muzeum Wojska Polskiego będzie można zwiedzać bezpłatnie od 13 do 15 sierpnia. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie MON-u, nowa siedziba Muzeum Wojska Polskiego to nowoczesny pawilon, który wykorzystuje najnowsze możliwości techniczne i rozwiązania architektoniczne, nawiązując jednocześnie do historycznych form i polskich tradycji wojskowych.

Stanowi on godną oprawę dla bogatych zbiorów i siedzibę Muzeum na miarę XXI wieku. Poza salami ekspozycyjnymi, znajdują się w nim magazyn eksponatów oraz nowoczesne sale multimedialne i konferencyjne, dzięki którym Muzeum będzie oferować również bogatą ofertę wydarzeń kulturalnych i zajęć edukacyjnych - informuje resort obrony.

Otwarcie nowoczesnego Muzeum Wojska Polskiego. Program jest bogaty

Warto podkreślić, że otwarcie nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego uświetni przemarsz oddziałów rekonstruktorów historycznych w mundurach żołnierzy polskich wojsk od X do XX w. przez bramę Nowomiejską Cytadeli Warszawskiej na plac Gwardii Pieszej Koronnej. - Po ceremonii otwarcia zapraszamy na piknik wojskowy z licznymi stoiskami i pamiątkami historycznymi - zaprasza MON.

Będą także inne atrakcje z okazji otwarcia nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego, m.in.:

wystawa inauguracyjna „1000 – lat chwały Oręża Polskiego” obejmująca około 3,5 tys. najcenniejszych i najbardziej spektakularnych zabytków z liczącej ponad 300 tys. obiektów kolekcji Muzeum Wojska Polskiego,

pokaz grup rekonstrukcji historycznej odtwarzających polskie formacje zbrojne od początków państwa polskiego do czasów powstania listopadowego,

odtwarzających polskie formacje zbrojne od początków państwa polskiego do czasów powstania listopadowego, dioramy historyczne obozowisk wojskowych z różnych epok.

Dodajmy, że wstęp na całe, trwające cztery dni święto Wojska Polskiego - czyli pikniki wojskowe w całej Polsce, otwarcie nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego i defiladę w Warszawie - będzie wolny.

