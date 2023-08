Przygotowania do defilady na święto Wojska Polskiego. Wiemy, co się na niej pojawi! [ZDJĘCIA]

W niedzielny poranek wojsko odbyło próbę generalną przed defiladą z okazji święta Wojska Polskiego. Jak zapowiada Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, defilada "Silna Biało-Czerwona" będzie inna niż te, które mogliśmy zobaczyć do tej pory. Na nocnych zdjęcia dla Portalu Obronnego widać co pojawi się we wtorek na ulicach Warszawy.