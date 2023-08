Abramsy to najcięższe czołgi, fantastyczne jeśli chodzi o turbinowy silnik i wydzieloną jest część amunicyjną, co w sytuacji krytycznej pozwala przetrwać załodze. Czołgi K2 zaprojektowane zostały w XXI wieku. Będą też HIMARSY. I tu chciałbym podkreślić, że artyleria rakietowa po 18 latach wraca do Wojska Polskiego, pozwalając razić przeciwnika do 300 km. Artyleria lufowa pozwala na ostrzał do 40 km, więc widać zasadniczą różnicę - wyjaśnia Mariusz Błaszczak, szef MON.