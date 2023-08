Spis treści

Wojsko Polskie otrzyma 24 ciężarówki szosowe

W lutym zostało ogłoszone zamówienie publiczne na zakup partii szosowych samochodów ciężarowych ogólnego przeznaczenia dużej ładowności dla Wojska Polskiego. Przetarg obejmował zakup 24 ciężarówek z opcją kolejnych 24 egzemplarzy. Zamówienie zostało podzielone na cztery części. W pierwszej: 3 ciężarówki, w drugiej 5, w trzeciej 7 i w ostatniej - 9. Każda część ma opcję kolejnej dostawy, czyli 3+3, 5+5, 7+7 i 9+9. Ostatecznie szosowe ciężarówki dla polskiej armii dostarczy spółka Demarko SA. Będą to pojazdy marki Volvo. Umowy zostały podpisane w ostatnich tygodniach. Ich łączna wartość to 53 miliony zł brutto.

Ciężarówki szosowe Volvo - podstawowe parametry

Jakie ciężarówki szosowe trafią do Wojska Polskiego? Oto podstawowe parametry:

przewóz ładunków o masie minimum 12,5 t,

możliwość holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej minimum 14 t,

układ napędowy klasyczny 6x2 (oś przednia i dwie osie tylne).

Zestawy transportowe dalekiego zasięgu dla wojska, czyli ciągniki siodłowe i naczepy

Dodajmy, że to kolejna umowa Demarko SA na dostawy dla Wojska Polskiego. W połowie lipca 4. Regionalna Baza Logistyczna we Wrocławiu poinformowała o podpisaniu umowy w sprawie zakupu partii zestawów transportowych dalekiego zasięgu, które trafią do jednostek logistycznych Wojska Polskiego. Chodzi o ciągniki siodłowe wraz z naczepami. Dostarczy je również Demarko SA. Ta umowa obejmuje zestawy składające się z ciągników siodłowych Volvo FH VTC3T oraz naczep Demarko 3PCC. W sumie to trzy takie zestawy o łącznej wartości 5,5 miliona zł brutto.

