Redukcja wojsk USA w Niemczech. Vilseck straci tysiące żołnierzy

Decyzja o wycofaniu części żołnierzy z Vilseck to dla lokalnej społeczności poważny cios, jak podkreślił burmistrz Thorsten Graedler. „To dla nas poważny cios” – powiedział w wywiadzie dla Bayerischer Rundfunk, dodając, że należy podjąć wszelkie możliwe działania, aby skłonić Amerykanów do zmiany decyzji. W Vilseck mieszka około 5 tys. amerykańskich żołnierzy, a wraz z rodzinami w rejonie południowej części poligonu Grafenwoehr i okolicach przebywa ponad 10 tys. Amerykanów. Lokalne władze obawiają się, że ewentualne ograniczenie obecności wojsk USA mocno uderzy w gospodarkę miasta, od lat uzależnioną od amerykańskiej obecności.

Rose Barracks, będąca częścią garnizonu US Army Garrison Bavaria, jest powiązana z poligonem Grafenwoehr, który jest największym amerykańskim poligonem wojskowym poza terytorium USA. Stacjonuje tam 2. Pułk Kawalerii armii USA, wyposażony w kołowe transportery opancerzone Stryker. Mimo redukcji, baza w Vilseck nie zostanie zamknięta, a w kompleksie Grafenwoehr-Vilseck ma pozostać co najmniej 8 tys. żołnierzy USA.

Bawarski nadawca publiczny zwrócił uwagę, że armia USA w ostatnim czasie znacząco inwestowała w infrastrukturę w Vilseck, przede wszystkim z myślą o rodzinach amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Bawarii. Do końca lata ma tam powstać około 36 nowych mieszkań, co dodatkowo komplikuje sytuację i budzi pytania o przyszłe plany.

Kontekst polityczny: Trump, Merz i NATO

Decyzja o zmniejszeniu liczebności amerykańskich wojsk w Niemczech ogłoszono po tym, gdy prezydent Donald Trump ostro zareagował na krytykę wojny z Iranem ze strony kanclerza Friedricha Merza. Szef niemieckiego rządu zapewnił w niedzielę (3 maja), że mimo różnic zdań w sprawie Iranu, Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym partnerem Niemiec w NATO, a rozmowy o redukcji wojsk trwają od dawna i nie mają związku z jego sporem z Trumpem.

Niemiecki minister spraw zagranicznych Johann Wadephul zapewnił w poniedziałek (4 maja), że zapowiedziana przez USA redukcja liczebności wojsk amerykańskich w Niemczech nie osłabi zdolności odstraszania NATO w Europie. Jak dodał, to sygnał, że Europa musi szybciej rozwijać własne zdolności. „Musimy to potraktować jako ponowne wezwanie do szybszego rozwijania i wdrażania naszych własnych zdolności. Nie ma od tego absolutnie żadnego odstępstwa” – powiedział Wadephul podczas konferencji prasowej z premierem Grecji Kyriakosem Micotakisem w Atenach. Podkreślił również, że Niemcy powinny prowadzić ścisły dialog ze Stanami Zjednoczonymi, by ustalić, które decyzje zostały już ostatecznie podjęte oraz jakie możliwości ma Berlin, by na nie wpłynąć.

Rzeczniczka NATO Allison Hart poinformowała, że Sojusz współpracuje z USA w celu zrozumienia szczegółów decyzji administracji w Waszyngtonie o planowanym wycofaniu części wojsk amerykańskich z Niemiec.

Skala redukcji i niepewność co do innych lokalizacji

Pentagon ogłosił w piątek (1 maja), że w ciągu najbliższych 6–12 miesięcy wycofa z Niemiec około 5 tys. żołnierzy. Obecnie w tym kraju stacjonuje od 35 do 40 tys. wojskowych USA. Trump mówił też o ewentualnym wycofaniu wojsk z Włoch i Hiszpanii, krytykując te dwa kraje za brak pomocy udzielanej USA w wojnie z Iranem. To wskazuje na szerszy kontekst polityczny i możliwe dalsze zmiany w rozmieszczeniu sił amerykańskich w Europie.

