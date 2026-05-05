Redukcja wojsk USA w Niemczech. Vilseck straci tysiące żołnierzy

PAP
PAP
oprac. Piotr Miedziński
2026-05-05 8:14

W ramach zapowiedzianej przez Pentagon redukcji części wojsk amerykańskich w Niemczech, baza w Vilseck w Bawarii ma stracić około 5 tysięcy żołnierzy. Decyzja ta, choć nie oznacza całkowitego zamknięcia bazy, wywołała poważne obawy wśród lokalnych władz i mieszkańców, którzy od lat są silnie związani z obecnością amerykańskich sił zbrojnych. Mimo to, w kompleksie Grafenwoehr-Vilseck ma pozostać co najmniej 8 tysięcy wojskowych, a baza nadal będzie funkcjonować, co podaje dziennik „Bild” i rozgłośnia Bayerischer Rundfunk. Redukcja ma nastąpić w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy.

Wycofanie wojsk USA z Niemiec coraz bardziej realne? AfD taki scanariusz nie przeszkadza

i

Autor: Ramstein Air Base, Germany/ Facebook US Army w Niemczech

Decyzja o wycofaniu części żołnierzy z Vilseck to dla lokalnej społeczności poważny cios, jak podkreślił burmistrz Thorsten Graedler. „To dla nas poważny cios” – powiedział w wywiadzie dla Bayerischer Rundfunk, dodając, że należy podjąć wszelkie możliwe działania, aby skłonić Amerykanów do zmiany decyzji. W Vilseck mieszka około 5 tys. amerykańskich żołnierzy, a wraz z rodzinami w rejonie południowej części poligonu Grafenwoehr i okolicach przebywa ponad 10 tys. Amerykanów. Lokalne władze obawiają się, że ewentualne ograniczenie obecności wojsk USA mocno uderzy w gospodarkę miasta, od lat uzależnioną od amerykańskiej obecności.

Rose Barracks, będąca częścią garnizonu US Army Garrison Bavaria, jest powiązana z poligonem Grafenwoehr, który jest największym amerykańskim poligonem wojskowym poza terytorium USA. Stacjonuje tam 2. Pułk Kawalerii armii USA, wyposażony w kołowe transportery opancerzone Stryker. Mimo redukcji, baza w Vilseck nie zostanie zamknięta, a w kompleksie Grafenwoehr-Vilseck ma pozostać co najmniej 8 tys. żołnierzy USA.

Bawarski nadawca publiczny zwrócił uwagę, że armia USA w ostatnim czasie znacząco inwestowała w infrastrukturę w Vilseck, przede wszystkim z myślą o rodzinach amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Bawarii. Do końca lata ma tam powstać około 36 nowych mieszkań, co dodatkowo komplikuje sytuację i budzi pytania o przyszłe plany.

Polecany artykuł:

Transatlantyckie napięcia. Merz broni relacji z USA, Trump redukuje wojska

Kontekst polityczny: Trump, Merz i NATO

Decyzja o zmniejszeniu liczebności amerykańskich wojsk w Niemczech ogłoszono po tym, gdy prezydent Donald Trump ostro zareagował na krytykę wojny z Iranem ze strony kanclerza Friedricha Merza. Szef niemieckiego rządu zapewnił w niedzielę (3 maja), że mimo różnic zdań w sprawie Iranu, Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym partnerem Niemiec w NATO, a rozmowy o redukcji wojsk trwają od dawna i nie mają związku z jego sporem z Trumpem.

Niemiecki minister spraw zagranicznych Johann Wadephul zapewnił w poniedziałek (4 maja), że zapowiedziana przez USA redukcja liczebności wojsk amerykańskich w Niemczech nie osłabi zdolności odstraszania NATO w Europie. Jak dodał, to sygnał, że Europa musi szybciej rozwijać własne zdolności. „Musimy to potraktować jako ponowne wezwanie do szybszego rozwijania i wdrażania naszych własnych zdolności. Nie ma od tego absolutnie żadnego odstępstwa” – powiedział Wadephul podczas konferencji prasowej z premierem Grecji Kyriakosem Micotakisem w Atenach. Podkreślił również, że Niemcy powinny prowadzić ścisły dialog ze Stanami Zjednoczonymi, by ustalić, które decyzje zostały już ostatecznie podjęte oraz jakie możliwości ma Berlin, by na nie wpłynąć.

Polecany artykuł:

Szef NATO o bazach wojskowych w Europie. Czy sygnał z USA został odebrany prawi…

Rzeczniczka NATO Allison Hart poinformowała, że Sojusz współpracuje z USA w celu zrozumienia szczegółów decyzji administracji w Waszyngtonie o planowanym wycofaniu części wojsk amerykańskich z Niemiec.

Skala redukcji i niepewność co do innych lokalizacji

Pentagon ogłosił w piątek (1 maja), że w ciągu najbliższych 6–12 miesięcy wycofa z Niemiec około 5 tys. żołnierzy. Obecnie w tym kraju stacjonuje od 35 do 40 tys. wojskowych USA. Trump mówił też o ewentualnym wycofaniu wojsk z Włoch i Hiszpanii, krytykując te dwa kraje za brak pomocy udzielanej USA w wojnie z Iranem. To wskazuje na szerszy kontekst polityczny i możliwe dalsze zmiany w rozmieszczeniu sił amerykańskich w Europie.

Zewnętrzna wystawa uzbrojenia Wojska Polskiego na MSPO 2025

Polecany artykuł:

NATO przyszłości to silniejsza Europa odciążająca USA
NIEMCY
NATO
USA