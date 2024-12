Problem w Niemczech rośnie. Coraz więcej osób odmawia służby wojskowej ze względu na przekonania

Mimo tego, że w Niemczech rozpadła się koalicja rządząca i minister obrony Niemiec Boris Pistorius ma świadomość, że wprowadzenie jego reformy dot. wprowadzenia nowej służby wojskowej w Niemczech raczej nie wyjdą w życie, to minister w dalszym ciągu przygotowuje plany nowego poboru do wojska. Jak oznajmił minister w instrukcji dla kierowników odpowiednich departamentów, prawdą jest, że „w związku z rozpadem koalicji rządowej nie należy już oczekiwać wejścia ustawy w życie w tej kadencji”. „Bez względu na to polecono nam kontynuować planowanie wprowadzenia nowej służby wojskowej i wspólnie rozpocząć jej wdrażanie”.

Jak napisał niemiecki Zeit, planiści wojskowi podali już konkretne liczby docelowe na nadchodzący rok w celu stworzenia rezerwy Bundeswehry. Ma się ona składać przede wszystkim z przyszłych nowych poborowych. Pismo ministra zawiera prośbę o określenie wymagań budżetowych, przeglądu procedur dotyczących poświadczeń bezpieczeństwa lub zawieszenia uprawnień oraz zbadania możliwości ponownego wykorzystania dostępnej infrastruktury.

Garda: Rafał Dutkiewicz - Platforma Bezpieczeństwa i Obronności Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Według najnowszych badań Centrum Historii Wojskowości i Nauk Społecznych Bundeswehry (ZMSBw) w Poczdamie zdecydowana większość mężczyzn (61%) poniżej 50. roku życia w Niemczech twierdzi, że w przypadku ataku wojskowego chciałaby bronić kraju. Z badania wynika, że ​​prawie połowa ankietowanych Niemców (49 proc.) również opowiada się za służbą wojskową w ramach powszechnej służby obowiązkowej, 23 proc. ankietowanych jest niezdecydowanych, a 24 proc. jest przeciw. Natomiast w grupie wiekowej od 16 do 29 lat, która będzie musiała taką służbę odbyć, poparcie dla idei służby wojskowej wynosi zaledwie 37 proc. W przypadku wprowadzenia nowej służby wojskowej 54 proc. mężczyzn i 44 proc. kobiet jest zdania, że ​​powinna ona dotyczyć w równym stopniu młodych mężczyzn i kobiet. Zdecydowana większość, bo 60 proc., jest przekonana, że ​​wprowadzenie służby wojskowej wzmocni zdolność Bundeswehry do obrony kraju i NATO.

Mimo aprobaty na wydawanie więcej na zbrojenia, służby wojskowej i gotowości do obrony kraju, to w Niemczech rośnie od początku pełnoskalowej wojny liczba odmów służby wojskowej ze względu na przekonanie. Według informacji „Bild” z 20 grudnia, który powołuje się na Federalne Ministerstwo Obrony, tylko w tym roku łącznie 2468 osób chciało odmówić służby wojskowej do 31 października. Do października naliczono 136 wniosków od aktywnych żołnierzy, 840 od rezerwistów i 1492 od osób niebędących w służbie. To o 50 proc. więcej niż w poprzednim roku 2023, gdzie było 1609 wniosków i jedenastokrotnie więcej niż w roku 2021, gdzie było 209 wniosków. Łącznie od początku wojny w Ukrainie odeszło 549 aktywnych żołnierzy i 1707 rezerwistów.

Jak napisano w publikacji, zgłoszenia pochodziły od aktywnych żołnierzy i rezerwistów Bundeswehry, którzy najwyraźniej obawiali się stacjonowania na Ukrainie. Co ciekawe w połowie grudnia minister Boris Pistorius mówił, że jeśli dojdzie do zawieszenia broni na Ukrainie, to nie wyklucza obecności Bundeswehry na Ukrainie. Ponadto istnieją wnioski od bezrobotnych obywateli, którzy chcą mieć pewność, że nigdy nie zostaną powołani do służby z bronią.

Dlaczego Niemcy tak postępują, opisywaliśmy m.in w tekście pt: "Niemcy przestają być pacyfistami? Bundeswehra obserwuje znaczny napływ kandydatów" czy Niemieckie społeczeństwo nadal podzielone w kwestii pomocy dla Ukrainy. Przeważa wschód kraju