Niemcy bliżej nowego modelu służby wojskowej. Podstawą jest obowiązkowy kwestionariusz cyfrowy

Według nowych zasad po osiągnięciu 18 lat młodzi mężczyźni i kobiety powinni otrzymać list z kodem QR zawierającym internetowy kwestionariusz Bundeswehry. Mężczyźni muszą obowiązkowo wypełnić formularz. Jeśli nie tego nie uczynią, mogą zostać ukarani karą grzywny. W przypadku kobiet wypełnienie kwestionariusza jest dobrowolne. Kwestionariusza zakłada kilka pytań, np. dotyczących sprawności fizycznej i ogólnej gotowość do służby wojskowej, które powinny zająć około 15 minut. Bundeswehr potem dokona selekcji i zaprosi konkretne osoby na szkolenie.

Bundeswehra tym sposobem chce zaprosić do ochotniczej służby wojskowej około 10 tys. mężczyzn i kobiet i uczynić dla nich służbę wojskową atrakcyjną. Możliwe są różne modele – od czystego szkolenia podstawowego trwającego sześć miesięcy do prawie dwóch lat w wojsku. Wynagrodzenie ma wynosić co najmniej 1800 euro, a w zależności od okoliczności do 200 euro więcej. Jak dotąd około 10 000 młodych mężczyzn i kobiet co roku odbywa ochotniczą służbę wojskową. Dodatkowo w czasie takiego szkolenia można byłoby uzyskać specjalne prawa jazdy czy uzyskać inne profity.

„Ustawa o nowej służbie wojskowej pozwala nam przywrócić system rejestracji wojskowej, który nie istniał od czasu zawieszenia obowiązku zasadniczej służby wojskowej w 2011 roku. Gdyby jutro doszło do sytuacji wojennej, nie wiedzielibyśmy, kogo możemy wezwać, ponieważ nie ma kompletnej bazy danych”, powiedział polityk Borius Pistorius Niemieckiej Agencji Prasowej. „Wraz z zawieszeniem służby wojskowej zniszczona została rejestracja wojskowa i monitoring wojskowy, mimo że państwo jest do tego prawnie zobowiązane”.

Garda: Władysław Kosiniak-Kamysz

Niestety wprowadzone zmiany są inne niż początkowo chciał minister Pistorius, usunięto z niego niemal wszystkie obowiązkowe elementy, które były zakładane. Minister początkowo opowiadał się za modelem na wzór Szwecji. Tam wszyscy dorośli otrzymują kwestionariusz i podlegają szkoleniu. W Szwecji państwo może również powołać poborowych, jeśli nie ma wystarczającej liczby ochotników do sił zbrojnych. Jednak w SPD taki model spotkał się z ostrym sprzeciwem. W nowym modelu nie ma wzmianki o powszechnym nowym poborze. Jak zwraca uwagę Spiegel to, co zostało opracowane, jest de facto nową formą już istniejącej dobrowolnej służby wojskowej.

Obowiązkowa służba wojskowa została zawieszona w Niemczech w 2011 roku pod rządami ministra obrony Karla-Theodora zu Guttenberga z CDU po 55 latach. Jednak ustawa o poborze nadal przewiduje, że obowiązkowa służba wojskowa dla mężczyzn zostanie przywrócona, jeśli Bundestag ogłosi stan napięcia i obrony. Problemy kadrowe w Bundeswehrze ostatnio wzrosły, a liczba żołnierzy spadła poniżej 180 000 w czerwcu. Niemcy obecnie także posiadają około 60 000 rezerwistów. Jak mówił minister Pistorius ze względu na zmienioną sytuację bezpieczeństwa „Niemiecki wkład w obronę sojuszu wymaga posiadania około 460 000 żołnierzy. Duża część z nich, a mianowicie około 260 000, musi pochodzić z rezerw”, mówił Pistorius.

Jak przypomina portal Merkul.de Bundeswehra przewiduje 15 000 miejsca rocznie dla ludzi co chcą przejść szkolenie z czego 5 000 jest regularnie nieobsadzonych. Nowy plan zakłada stworzenie dodatkowych 3 000 miejsc szkoleniowych każdego roku. Wojskowi planiści są przekonani, że zasada obowiązkowych ankiet i ochotniczej służby zapewni wystarczającą liczbę kandydatów. Oczekuje się, że w ciągu najbliższych kilku lat ich liczba wzrośnie z obecnych około 180 000 do około 200 000.