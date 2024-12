Niemcy wyślą na Ukrainę w przyszłości swoje wojska? „Kanclerz pokoju” ucina wszelkie spekulacje

W przestrzeni medialnej dyskutuje się dość dużo na temat przyszłości Ukrainy i tego jak wojna powinno się skończyć lub na jakiś zasadach powinno odbyć się zawieszenie broni. Pojawiają się nawet spekulacje, że Francja i Wielka Brytania omawiają ewentualne wysłanie wojsk na Ukrainę w celu monitorowania zawieszenia broni, gdyby ono nastąpiło w przyszłości. A oliwy do ogania, dorzuciła minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock, która powiedziała, że wszystko, co służy pokojowi w przyszłości "będzie wspierane ze strony niemieckiej ze wszystkich sił". Zostało to zinterpretowane przez media jako dowód, że Baerbock nie wyklucza wysłania niemieckich żołnierzy. Na słowa zareagował kanclerz Scholz, który uciął wszelkie spekulacje na temat potencjalnego rozmieszczenia niemieckich wojsk na Ukrainie w przypadku zawieszenia broni między Ukrainą a Rosją, mówiąc, że w obecnej sytuacji to "nie wchodzi w rachubę". Poza tym słowa minister wywołały lawinę krytyki ze strony niemieckich polityków.

