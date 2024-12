Prezydent FR podpisał ustawę „O budżecie federalnym na rok 2025 i na okres planistyczny 2026–2027”. Dokument został opublikowany na portalu informacji prawnej. Duma Państwowa przyjęła ustawę 21 listopada, Rada Federacji Rosyjskiej zatwierdziła ją 27 listopada.

Można założyć, że są nie są to jedyne wydatki na cele wojskowe. Tak w przypadku Rosji, jak i Ukrainy. Rosyjska prasa podkreśla, że z otwartej części budżetu wynika, że ​​w dziale „Obrona narodowa” zaplanowano wydatki w 2025 r. w wysokości 2,87 bln rubli, w 2026 r. – 2,13 bln rubli, w 2027 r. – 2,16 bln rubli. W sekcji „Działalność w zakresie bezpieczeństwa narodowego i egzekwowania prawa” wydatki wyniosą odpowiednio 2,19 biliona rubli, 2,26 biliona rubli i 2,35 biliona rubli. Całe finansowanie sfery wojskowej, bezpośrednio lub pośrednio, ma stanowić 41 proc. wszystkich wydatków budżetu federalnego. Dla jasności i własnych przeliczeń: bilion rubli po obecnym kursie to 9,4 mln USD.

Niezależny rosyjski portal Meduza komentuje: „To rekordowe wydatki na cele wojskowe we współczesnej historii Rosji. W latach 2026-2027 wydatki na cele wojskowe będą nieco niższe: odpowiednio 12,8 bln rubli i 13,1 bln rubli”. Wydatki te nie są jednak jawne i nie podlegają kontroli publicznej.

Militarne wydatki Federacji Rosyjskiej są znaczące w porównaniu do zaplanowanych na oświatę, a mniejsze od przeznaczonych na pomoc społeczną. W pierwszym przypadku to 600,2 mld rubli, a w drugim – 3,49 biliona rubli.

Garda: Raport Fundacji Pułaskiego Sivis pacem, para bellum

Ukraina ma mniejsze możliwości finansowe. 50 mld USD wobec rosyjskich 125 mld USD. Nawet z zachodnią pomocą będzie to mniej niż wydaje Rosja, w znaczącej mierze, na prowadzenie jej SWO (specjalnej operacji wojskowej). Zełenski podpisał także ustawę podwyższającą od 1 grudnia podatek wojenny dla mieszkańców z 1,5 do 5 proc. dochodu osobistego oraz wprowadzającą podatek wojenny dla dziesiątek tysięcy prywatnych przedsiębiorców.

Podniesiono także m.in. podatek od dochodów banków komercyjnych do 50 proc. zysków, a innych instytucji finansowych do 25 proc. Minister finansów Serhij Marczenko podkreślił, że zwiększanie obciążeń podatkowych będzie miało ważne znaczenie dla sfinansowania w przyszłym roku sektora obronnego. Przysporzy budżetowi Ukrainy dodatkowych 140 mld hrywien (miliard hrywien po obecnym kursie to ok. 24, 2 mln USD, czyli będzie to ponad 3 mld euro).

