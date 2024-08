Tajwan zwiększy budżet obronny. Kraj chcę uzyskać samodzielność obronną

Zaproponowany przez rząd Tajwanu budżet na obronność na 2025 rok ma być o 6 proc. wyższy od bieżącego i wynieść redkordowe 647 mld dolarów tajwańskich (ok. 20 mld USD). Pokazuje to determinację państwa, by zwiększać samodzielność obronną - ocenia w środę portal Focus Taiwan.

i Autor: Army Command Headquarters Taiwan / Facebook Siły Zbrojne Tajwanu