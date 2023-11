PKW w Egipcie zostanie użyty do ewakuacji Polaków ze Strefy Gazy. Prezydent podpisał decyzję

JPS 13:15

Prezydent Andrzeja Dudy podpisał decyzję o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Egipcie do działań ewakuacji obywateli polskich przebywających w Strefie Gazy. Kontyngent dysponuje 2 samolotami transportowymi C-130E Hercules i jednym C295 a jego liczebność to do 150 żołnierzy.

i Autor: Fot. st.szer. Wojciech Król/CO MON