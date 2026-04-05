"Następuje technologiczna zmiana. Tym razem nowoczesny sprzęt to nowy rozdział w życiu brygadowych artylerzystów" – tymi słowami generał brygady Roman Brudło, dowódca 9. Brygady Kawalerii Pancernej (9BBKPanc), powitał nowy nabytek swojej jednostki. Uroczysta prezentacja samobieżnych armatohaubic K9A1 Thunder, które trafiły do dywizjonu artylerii samobieżnej w Braniewie, odbyła się 1 kwietnia 2026 roku. Wydarzenie to, ogłoszone przez 16. Dywizję Zmechanizowaną na Facebooku, symbolizuje przeskok jakościowy dla polskich artylerzystów, którzy dotychczas posługiwali się wysłużonymi, poradzieckimi haubicami 2S1 Goździk.

Koreański sprzęt wzmacnia wschodnią flankę NATO

Dostawa armatohaubic K9A1 do 9. Brygady Kawalerii Pancernej jest częścią szerszego planu modernizacji technicznej Wojska Polskiego i strategicznej współpracy z Republiką Korei. To już drugi typ nowoczesnego południowokoreańskiego uzbrojenia, który trafił do tej jednostki. Wcześniej pancerniacy z Braniewa rozpoczęli przezbrajanie w czołgi K2 Black Panther.

Brygada wchodzi w skład 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Południowokoreańskie haubice służą już w innych jednostkach 16. Dywizji, m.in. w 1. Mazurskiej Brygadzie Artylerii i 15. Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej.

Pod koniec grudnia 2025 roku sekretarz stanu w MON Paweł Bejda informował, że do 1. Mazurskiej Brygady Artylerii, dotarła dostawa armatohaubic K9. Tym samym dostawa oznacza zakończenie umowy wykonawczej nr 1 na pozyskanie 212 haubic z Republiki Korei.

Dostawa wszystkich armatohaubic K9A1 oznacza, że Wojsko Polskie posiada:

218 sztuk - K9A1 z pierwszej umowy wykonawczej oraz 6 z drugiej umowy wykonawczej (1.12.2023).

60 sztuk - AHS Krab - z łącznie pozyskanych 266 egzemplarzy (54 sztuki przekazano Ukrainie).

To oznacza, że Wojsko Polskie ma na wyposażeniu łącznie 278 armatohaubic kalibru 155 mm, co oznacza największą liczbę haubic w Europie. Docelowo armia będzie posiadać 576 armatohaubic Krab i K9A1/K9PL. Obecnie jest realizowana druga umowa wykonawcza na 152 armatohaubic K9, w tym 6 K9A1 i 146 w wariancie K9PL. Poza tym jak przekazała Agencja Uzbrojenia 3 K9A1 mają już nowy kamuflaż malowania, naniesiony przez Hutę Stalowa Wola na zlecenie Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej.

Umowy na K9 Thunder

Pierwsze porozumienia dotyczące zakupu armatohaubic K9 Thunder zostały podpisane w lipcu 2022 r. jako reakcja na pilną potrzebę uzupełnienia zdolności artyleryjskich po przekazaniu części armatohaubic Krab Ukrainie. Ówczesny minister obrony, Mariusz Błaszczak podpisał umowę ramową na pozyskanie łącznie 672 haubic samobieżnych K9A1 i ich spolonizowanej wersji K9PL wraz z wozami towarzyszącymi, a także pakietem szkoleniowym i logistycznym, zapasem amunicji oraz wsparciem technicznym producenta.

Niedługo później, w sierpniu 2022 r. podpisano umowę wykonawczą o wartości 2,4 miliarda dolarów netto na pozyskanie 212 haubic K9 w wersji K9A1, których dostawy przewidziano na lata 2022-2026. Druga umowa wykonawcza o wartości 2,6 miliarda dolarów netto została natomiast podpisana w grudniu 2023 r. i obejmowała dostawę 6 haubic K9A1 w 2025 r. oraz 146 haubic w wersji K9PL w latach 2026–2027. Łącznie, na podstawie tych dwóch umów, Polska zamówiła 364 armatohaubice K9 - 218 w wersji K9A1 i 146 w wersji K9PL.

Wersja K9A1 to rozwinięcie bazowego wariantu o zmodernizowane systemy dowodzenia, GPS, cyfrową łączność i automatyzację celowania. Polska otrzymuje obecnie haubice w tej wersji, jednak równolegle trwają prace nad jej spolonizowaną odmianą, czyli wspomnianą wersją K9PL. Ma ona być produktem docelowym dla Sił Zbrojnych RP, co wiąże się z procesem transferu technologii i lokalnej produkcji. Plan ten ma kluczowe znaczenie w kontekście zabezpieczenia ciągłości dostaw, uniezależnienia się od zewnętrznych partnerów w razie konfliktu oraz rozwijania kompetencji polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Wersja K9PL ma być dostosowana do wymogów Wojska Polskiego, z uwzględnieniem integracji z krajowym systemem zarządzania walką Topaz, a także z amunicją krajowej produkcji. Właśnie ten ostatni element budzi największe kontrowersje – brak zdolności do masowej produkcji nowoczesnych pocisków kal. 155 mm pozostaje jednym z największych wyzwań dla skutecznego użycia tych systemów. Należy jednak zwrócić uwagę, że Polska podejmuje kroki, aby zwiększyć swoje możliwości produkcyjne w tym zakresie.