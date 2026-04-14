Cyberataki na Bundeswehrę. Niemieccy żołnierze podsłuchiwani na Litwie?

Wiceadmirał Thomas Daum poinformował w Kalkar o nasileniu ataków hybrydowych na niemiecką infrastrukturę krytyczną i Bundeswehrę, w tym na brygadę na Litwie.

Ataki te obejmują m.in. podsłuchiwanie rozmów telefonicznych żołnierzy na Litwie, kampanie dezinformacyjne oraz ataki na centra danych w Niemczech.

Niemcy wraz z około 40 innymi państwami wezmą udział w ćwiczeniach cyberobrony Locked Shields pod koniec kwietnia, aby szkolić się w odpieraniu ataków internetowych.

Wiceadmirał Thomas Daum podkreślił, że ataki hybrydowe są wymierzone także w centra danych niemieckiej armii. Od lat odnotowuje się liczne przypadki, takie jak pojawianie się dronów, próby szpiegowania, wtargnięcia do koszar, a także uszkodzenia kabli przesyłania danych i linii zasilających na Morzu Bałtyckim. Ponadto, zgłaszane są zakłócenia działania systemu GPS. Daum wskazał, że domniemani główni sprawcy tych działań znajdują się w Rosji, Chinach, Iranie i Korei Północnej. Ataki hybrydowe w Niemczech wyraźnie nasiliły się od 2022 roku, czyli od początku inwazji Rosji na Ukrainę.

Dezinformacja na celowniku

Jednym z przykładów działań hybrydowych na Litwie było rozpowszechnianie fałszywych informacji, jakoby dowódca kontyngentu spędził weekend w Moskwie, spotykając się z przyjaciółmi. Takie kampanie dezinformacyjne mają na celu podważenie zaufania i wprowadzenie zamętu w szeregach wojska oraz wśród społeczeństwa. Jest to element szerszej strategii, która wykorzystuje różnorodne metody, aby osłabić przeciwnika bez bezpośredniego użycia siły militarnej.

Ćwiczenia NATO Locked Shields

W odpowiedzi na rosnące zagrożenia, pod koniec kwietnia odbędą się ćwiczenia NATO z zakresu cyberobrony Locked Shields. Niemcy, wraz z około 40 innymi państwami, będą szkolić się w odpieraniu ataków internetowych. Manewry te są uznawane za największe i najbardziej złożone wielonarodowe ćwiczenia NATO w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. W ich trakcie symulowane są prowadzone w czasie rzeczywistym ataki „drużyny czerwonej”, którym musi przeciwstawić się „drużyna niebieska”. Celem tych ćwiczeń jest testowanie i rozwijanie zdolności międzynarodowych zespołów z sektora wojskowego, administracji publicznej i biznesu do reagowania na realistyczne zagrożenia cybernetyczne. Przygotowania do ćwiczeń trwały w poniedziałek w Kalkar w Nadrenii Północnej-Westfalii, na zachodzie Niemiec.

Narastające zagrożenia

Wzrost ataków hybrydowych na Bundeswehrę i infrastrukturę krytyczną Niemiec wpisuje się w szerszy kontekst geopolityczny, charakteryzujący się narastającą niestabilnością i konfrontacją. Państwa takie jak Rosja, Chiny, Iran i Korea Północna są często wskazywane jako źródła zaawansowanych ataków cybernetycznych i kampanii dezinformacyjnych, mających na celu destabilizację państw zachodnich. Incydenty na Litwie, w tym podsłuchiwanie rozmów telefonicznych żołnierzy, świadczą o ciągłym monitorowaniu i próbach infiltracji sił zbrojnych NATO.