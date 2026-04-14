Cyberataki na Bundeswehrę. Niemieccy żołnierze podsłuchiwani na Litwie?

PAP
oprac. Piotr Miedziński
2026-04-14 8:59

Ataki hybrydowe na niemiecką infrastrukturę krytyczną oraz oddziały Bundeswehry za granicą, w tym na brygadę stacjonującą na Litwie, znacząco się nasiliły. Jak poinformował w poniedziałek (13 kwietnia) w Kalkar wiceadmirał Thomas Daum, inspektor niemieckich sił zbrojnych ds. cyberprzestrzeni i informacji, żołnierze nowo utworzonej 45. Brygady Pancernej na Litwie zgłaszają podejrzenia dotyczące podsłuchiwania ich rozmów telefonicznych. Incydenty te obejmują również kampanie dezinformacyjne, mające na celu rozpowszechnianie fałszywych informacji, co wskazuje na złożony charakter zagrożeń.

Bundeswehra

Autor: Bundeswehr / Jana Neumann/ Facebook
Wiceadmirał Thomas Daum podkreślił, że ataki hybrydowe są wymierzone także w centra danych niemieckiej armii. Od lat odnotowuje się liczne przypadki, takie jak pojawianie się dronów, próby szpiegowania, wtargnięcia do koszar, a także uszkodzenia kabli przesyłania danych i linii zasilających na Morzu Bałtyckim. Ponadto, zgłaszane są zakłócenia działania systemu GPS. Daum wskazał, że domniemani główni sprawcy tych działań znajdują się w Rosji, Chinach, Iranie i Korei Północnej. Ataki hybrydowe w Niemczech wyraźnie nasiliły się od 2022 roku, czyli od początku inwazji Rosji na Ukrainę.

Dezinformacja na celowniku

Jednym z przykładów działań hybrydowych na Litwie było rozpowszechnianie fałszywych informacji, jakoby dowódca kontyngentu spędził weekend w Moskwie, spotykając się z przyjaciółmi. Takie kampanie dezinformacyjne mają na celu podważenie zaufania i wprowadzenie zamętu w szeregach wojska oraz wśród społeczeństwa. Jest to element szerszej strategii, która wykorzystuje różnorodne metody, aby osłabić przeciwnika bez bezpośredniego użycia siły militarnej.

Ćwiczenia NATO Locked Shields

W odpowiedzi na rosnące zagrożenia, pod koniec kwietnia odbędą się ćwiczenia NATO z zakresu cyberobrony Locked Shields. Niemcy, wraz z około 40 innymi państwami, będą szkolić się w odpieraniu ataków internetowych. Manewry te są uznawane za największe i najbardziej złożone wielonarodowe ćwiczenia NATO w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. W ich trakcie symulowane są prowadzone w czasie rzeczywistym ataki „drużyny czerwonej”, którym musi przeciwstawić się „drużyna niebieska”. Celem tych ćwiczeń jest testowanie i rozwijanie zdolności międzynarodowych zespołów z sektora wojskowego, administracji publicznej i biznesu do reagowania na realistyczne zagrożenia cybernetyczne. Przygotowania do ćwiczeń trwały w poniedziałek w Kalkar w Nadrenii Północnej-Westfalii, na zachodzie Niemiec.

Narastające zagrożenia

Wzrost ataków hybrydowych na Bundeswehrę i infrastrukturę krytyczną Niemiec wpisuje się w szerszy kontekst geopolityczny, charakteryzujący się narastającą niestabilnością i konfrontacją. Państwa takie jak Rosja, Chiny, Iran i Korea Północna są często wskazywane jako źródła zaawansowanych ataków cybernetycznych i kampanii dezinformacyjnych, mających na celu destabilizację państw zachodnich. Incydenty na Litwie, w tym podsłuchiwanie rozmów telefonicznych żołnierzy, świadczą o ciągłym monitorowaniu i próbach infiltracji sił zbrojnych NATO. 

