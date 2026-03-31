Wojna o myśliwiec FCAS. Czy misja ostatniej szansy ocali europejski projekt

PAP
oprac. Piotr Miedziński
2026-03-31 13:43

Wspólny niemiecko-francuski projekt budowy myśliwca FCAS (Future Combat Air System) stoi w obliczu poważnego kryzysu, który doprowadził do zaangażowania zewnętrznych mediatorów. Frank Haun, doświadczony menedżer zbrojeniowy z Niemiec, oraz Laurent Collet-Billon, były szef Francuskiej Dyrekcji Generalnej ds. Uzbrojenia, mają podjąć ostatnią próbę uratowania inicjatywy. Decyzja o przyszłości programu, którego koszt szacuje się na setki miliardów euro, ma zapaść najpóźniej do końca kwietnia.

Tygodnik „Spiegel” poinformował w poniedziałek (30 marca) o zaangażowaniu mediatorów w celu rozwiązania problemów związanych z projektem FCAS. To strategiczne przedsięwzięcie, mające na celu stworzenie systemu bojowego nowej generacji, który od 2040 roku zastąpiłby niemieckie myśliwce Eurofighter i francuskie Rafale. Koszt programu jest szacowany na setki miliardów euro.

Wysłannikiem Berlina został Frank Haun, były szef producenta czołgów KMW (obecnie KNDS Deutschland). Haun uchodzi za jednego z najbardziej doświadczonych menedżerów w branży obronnej, a jego znajomość współpracy niemiecko-francuskiej ma być kluczowa dla sukcesu misji. Prezydent Francji Emmanuel Macron powierzył tę samą misję Laurentowi Collet-Billonowi, byłemu szefowi Francuskiej Dyrekcji Generalnej ds. Uzbrojenia (DGA). Jak zauważa „Spiegel”, Collet-Billon i Haun znają się i współpracowali już wcześniej przy fuzji francuskiego Nextera i niemieckiego KMW.

Zaangażowanie tak wysoko postawionych ekspertów wskazuje na skalę problemu. „Zdaniem „Spiegla” sięgnięcie po mediatorów pokazuje bezsilność rządów Niemiec i Francji wobec narastającego impasu” – czytamy w artykule. Brak porozumienia między głównymi partnerami projektu – francuskim koncernem Dassault i niemieckim Airbusem (reprezentującym również hiszpańską Indrę) – doprowadził do wielokrotnego przekładania decyzji o jego przyszłości.

Przyczyny konfliktu i podział prac

Głównym źródłem konfliktu są spory dotyczące podziału prac oraz praw do wykorzystania innowacji technologicznych. Eric Trappier, szef koncernu Dassault, domaga się dominującej roli przy budowie myśliwca i przejęcia większości prac. Zarzuca on Airbusowi blokowanie projektu, co ma prowadzić do opóźnień i wzrostu kosztów. Z kolei Airbus nalega na utrzymanie uzgodnionego, bardziej zrównoważonego podziału zadań, podkreślając potrzebę równomiernego zaangażowania wszystkich partnerów.

Rządy w Berlinie i Paryżu musiały już wielokrotnie interweniować, aby rozwiązywać spory dotyczące podziału zadań. „Zasadniczo uzgodniono jedynie, że Dassault przejmie ogólne kierownictwo nad projektem myśliwca. W zamian strona niemiecka miała zachować przewagę w pracach nad nowym niemiecko-francuskim czołgiem bojowym” – podał „Spiegel”. Jednak te wcześniejsze ustalenia nie zdołały zapobiec obecnemu impasowi.

Projekt FCAS to nie tylko myśliwiec; zakłada on również współdziałanie z dronami i siecią dowodzenia typu combat cloud. To kompleksowy system, który ma zapewnić przewagę technologiczną w przyszłych konfliktach.

Konsekwencje niepowodzenia i alternatywne scenariusze

Według rządu RFN, decyzja o przyszłości projektu musi zapaść najpóźniej do końca kwietnia. Jest to związane z pracami nad niemieckim budżetem na rok 2027, w którym należy określić finansowanie programu. Brak porozumienia w tak kluczowym terminie może mieć poważne konsekwencje.

„Jeśli mediatorzy nie doprowadzą do porozumienia, prawdopodobnie dojdzie do samodzielnego działania Francji” – zaznaczono w artykule „Spiegla”. W takim scenariuszu Francja mogłaby samodzielnie opracować następcę Rafale, natomiast Niemcy musiałyby poszukać własnego rozwiązania lub opracować samolot bojowy wspólnie z innymi europejskimi partnerami. Część elementów FCAS, takich jak drony i systemy sieciowe, mogłaby być nadal rozwijana wspólnie przez Francję i Niemcy, co sugeruje próbę ratowania przynajmniej części współpracy.

Ewentualne niepowodzenie projektu FCAS byłoby poważnym ciosem dla wysiłków zmierzających do uniezależnienia się Europy od Stanów Zjednoczonych w dziedzinie obronności. Inicjatywa ta jest kluczowa dla budowania europejskiej suwerenności strategicznej i zdolności do samodzielnego prowadzenia operacji obronnych. 

Portal Obronny SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SAMOLOT BOJOWY
NIEMCY
FRANCJA