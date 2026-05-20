VII edycja Śląskich Dni przemysłu lotniczego, obronnego i kosmicznego w Katowicach

Tegoroczna odsłona wydarzenia stanowi rozwinięcie dotychczasowej formuły znanej jako Śląskie Dni Lotnictwa i Dronów. Konferencja na przestrzeni lat ugruntowała swoją pozycję jako jedno z kluczowych wydarzeń sektora lotniczego w Polsce, odpowiadając na dynamiczne zmiany geopolityczne oraz rosnące znaczenie przemysłu obronnego i kosmicznego.

W sześciu dotychczasowych edycjach zorganizowano łącznie 32 panele dyskusyjne z udziałem 143 prelegentów z kraju i zagranicy. Wydarzenie ewoluowało zarówno pod względem tematycznym, jak i organizacyjnym - od pierwszych spotkań w Bielsku-Białej, przez Stadion Śląski w Chorzowie oraz Arena Gliwice, aż po Branżowe Centrum Umiejętności SKYPORT w Katowicach, które było gospodarzem poprzedniej edycji.

Obecna formuła wydarzenia łączy cztery kluczowe obszary: przemysł lotniczy, obronny, dronowy oraz kosmiczny, wskazując na ich rosnącą rolę w rozwoju gospodarczym i technologicznym. Województwo śląskie stanowi istotne zaplecze dla tych sektorów, skupiając liczne przedsiębiorstwa, instytucje badawczo-rozwojowe oraz członków klastra.

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „Obronność - Przemysł - Nauka”, co odzwierciedla aktualne potrzeby rynku oraz wyzwania związane z bezpieczeństwem i rozwojem technologii o znaczeniu strategicznym. Rozszerzenie zakresu wydarzenia o przemysł obronny i kosmiczny umożliwia szerszą integrację środowisk oraz budowanie synergii pomiędzy sektorem cywilnym i militarnym, szczególnie w obszarze technologii dual-use.

Na podstawie komunikatu Stowarzyszenia Śląskiego Klastra Lotniczego