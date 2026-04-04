USAF Pararescue w akcji nad Iranem? Poszukiwania zaginionego członka załogi F-15

Amerykańskie siły specjalne w akcji. Kto szuka zaginionego operatora?

W akcję poszukiwawczo-ratowniczą zaangażowano wyspecjalizowane jednostki i sprzęt. Jak wynika z opublikowanych materiałów wideo, w operacji biorą udział śmigłowce, prawdopodobnie HH-60 (modyfikacja śmigłowca UH-60 Black Hawk przeznaczona do działań CSAR), oraz samoloty HC-130J, również wspierające operacje CSAR.

Według mediów w operacji uczestniczą żołnierze grup poszukiwawczo-ratowniczych Sił Powietrznych USA (USAF), znani jako Pararescue Team. Ta wyspecjalizowana formacja, której historia sięga II wojny światowej i wojny w Wietnamie, ma za zadanie ratować załogi statków powietrznych zestrzelonych nad terytorium wroga. Nie jest jasne, czy żołnierze prowadzą działania na irańskiej ziemi, choć są przygotowani do desantowania się na wrogim terenie w celu przejęcia zestrzelonych lotników.

Irańska odpowiedź i nagroda za schwytanie

Władze Iranu również aktywnie poszukują amerykańskiego personelu. Jeszcze w piątek państwowa telewizja wezwała ludność do pomocy w schwytaniu „wrogich pilotów”, ogłaszając nagrodę za przekazanie żywych żołnierzy. Jej wysokość to 10 miliardów tomanów, czyli 100 miliardów riali, co stanowi równowartość około 76 tysięcy dolarów.

Incydenty w powietrzu: Zestrzelenie A-10 i ostrzał śmigłowców

W piątek, 3 kwietnia w związku z prowadzonymi działaniami ratowniczymi, doszło do kolejnego incydentu - uszkodzono amerykański samolot szturmowy A-10. Pilot tej maszyny został uratowany przez Marynarkę Wojenną USA, jak przekazał dziennik „New York Times”. Według mediów Irańczycy ostrzelali także dwa śmigłowce zaangażowane w działania poszukiwawcze, co dodatkowo komplikuje sytuację i zwiększa napięcie w regionie.

Zespół ds. bezpieczeństwa narodowego w piątek w Białym Domu poinformował prezydenta USA Donalda Trumpa o trwającej akcji poszukiwawczej jednego z członków załogi amerykańskiego myśliwca F-15 straconego w Iranie. Informację tę podała stacja NBC News, podkreślając wagę i pilność sytuacji. Los zaginionego operatora uzbrojenia pozostaje głównym punktem zainteresowania w trwającym kryzysie.