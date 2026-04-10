Nowe dostawy Patriotów dla Ukrainy. Zełenski ostrzega przed zmianą priorytetów

Nowe dostawy pocisków Patriot dla Ukrainy

Podczas spotkania z dziennikarzami, Wołodymyr Zełenski potwierdził, że „Na chwilę obecną partnerzy dostarczają nam pociski do systemów Patriot. Niedawno otrzymaliśmy nową partię”. Ta wiadomość jest kluczowa dla utrzymania skuteczności ukraińskiej obrony powietrznej, która odgrywa strategiczną rolę w odpieraniu ataków.

Prezydent zapewnił również, że Ukraina „nadal współpracuje ze wszystkimi partnerami, aby zapewnić funkcjonowanie systemu obrony przeciwlotniczej”, co wskazuje na intensywne działania dyplomatyczne mające na celu zabezpieczenie dalszego wsparcia.

Obawy o priorytet dostaw w obliczu konfliktu na Bliskim Wschodzie

Mimo najnowszych dostaw, Zełenski nie kryje zaniepokojenia możliwym zmniejszeniem wsparcia. 5 kwietnia agencja Associated Press informowała o jego obawach dotyczących potencjalnego ograniczenia dostaw amerykańskich rakiet przeciwrakietowych dla systemu Patriot. Prezydent Ukrainy zwrócił uwagę na trwającą wojnę między USA i Izraelem a Iranem, co może wpłynąć na alokację zasobów.

„Musimy przyznać, że nie jesteśmy dziś priorytetem. Dlatego obawiam się, że długotrwała wojna (z Iranem - PAP) spowoduje, że otrzymamy mniej wsparcia” - zaznaczył w wywiadzie dla AP. Ta wypowiedź podkreśla rosnące wyzwania, przed którymi stoi Ukraina w utrzymaniu międzynarodowego wsparcia w dynamicznie zmieniającym się krajobrazie geopolitycznym.

Znaczenie systemu Patriot dla obrony Ukrainy

Systemy obrony powietrznej Patriot są jednymi z najbardziej zaawansowanych na świecie i odgrywają niezastąpioną rolę w ochronie nieba nad Ukrainą przed atakami rakietowymi i lotniczymi. Ich obecność znacząco zwiększa zdolności obronne kraju, chroniąc miasta i infrastrukturę krytyczną. Ciągłość dostaw pocisków do tych systemów jest zatem absolutnie kluczowa dla dalszego oporu Ukrainy. Wszelkie zakłócenia w tych dostawach mogłyby mieć poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli.

Prezydent Zełenski kontynuuje wysiłki na rzecz utrzymania Ukrainy w centrum uwagi międzynarodowej społeczności, jednocześnie mierząc się z wyzwaniami wynikającymi z globalnych konfliktów, które mogą odwracać uwagę i zasoby partnerów.