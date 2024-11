Ukraina wzywa NATO, by zaprosiło ją do Paktu już w… grudniu. Tego roku

„Wzywam Państwa do zatwierdzenia decyzji o zaproszeniu Ukrainy do przyłączenia się do Sojuszu jako jednego z wyników spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO w dniu 3 grudnia -4, 2024” – napisał Sybiha (cytat za „Ukraińską Prawdą”).

Zaproszenie do NATO jest jednym z elementów „planu zwycięstwa”, przedstawionego w przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Ukraina rozumie, że w czasie wojny nie może przystąpić do NATO, ale takie zaproszenie będzie sygnałem dla Putina. Będzie wskazywało, że Moskwa nie zatrzyma przystąpienia Ukrainy do Paktu.

NATO już wcześniej stwierdziło, że Ukraina przystąpi do Sojuszu i znajduje się na nieodwracalnej drodze do członkostwa w nim. Oficjalne zaproszenie i terminy nie zostały jednak przesłane. Dyplomaci NATO mówią, że na tym etapie wśród członków Sojuszu nie ma konsensusu w sprawie zaproszenia Ukrainy. A taki jest wymagany. Wie o tym minister Sybiha, który w omawianym przesłaniu napisał:

„Uważamy, że na tym etapie należy wysłać zaproszenie. Będzie to adekwatna odpowiedź sojuszników na ciągłą eskalację rozpętanej przez Rosję wojny, której najnowszym przejawem jest udział dziesiątek tysięcy żołnierzy Korei Północnej i wykorzystanie Ukrainy jako poligonu doświadczalnego dla nowej broni”.

Garda: Dr Tomasz Smura z Fundacji Puławskiego o NATO Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

25 listopada obradowało w Montrealu (Kanada) Zgromadzenie Parlamentarne NATO. Przyjęło uchwałę, w której m.in. opowiada się za prawem Ukrainy do ataków na cele wojskowe na tyłach Federacji Rosyjskiej w celach samoobrony i wzywa do zapewnienia odpowiednich środków oraz apeluje o „wzmocnienia wysiłków politycznych i praktycznych, aby pomóc Ukrainie w jak najszybszym otrzymaniu zaproszenia i zostaniu 33. członkiem NATO”.

Aby przystąpić do struktur Paktu Północnoatlantyckiego należy uzyskać zgodę wszystkich państw członkowskich oraz spełniać odpowiednie warunki, między innymi: Suwerenność i zgodność z zasadami NATO: Kandydujące państwo musi być suwerenne i działać zgodnie z zasadami określonymi w Kartach Narodów Zjednoczonych.