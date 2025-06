Świat reaguje na atak Trumpa na Iran. Wyrazy zaniepokojenia i gratulacje

Jak przekazała agencja Reutersa, atak na Iran przez Trumpa spowodował reakcje światowych przywódców. Reakcje wahały się od pochwał ze strony Izraela za decyzję prezydenta Donalda Trumpa po wezwanie ONZ do deeskalacji oraz potępienie ataków przez Iran i niektóre inne państwa.

Jak przekazała agencja The New York Times od najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Chameneiego, oczekuje się, że wyda oświadczenie lub przemówi do narodu w telewizji na żywo w nadzwyczajnych okolicznościach. Ale jak przekazała gazeta Chamenei przebywa w bunkrze, cała jego komunikacja elektroniczna została zawieszona, aby chronić go przed zamachami, a komunikacja z nim jest ograniczona i trudna. Dopóki nie przemówi, ostateczna odpowiedź Iranu na amerykańskie ataki na obiekty nuklearne nie jest jasna.

Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi napisał w poście w mediach społecznościowych, w którym stwierdził, że Iran ma uzasadnione prawo do odpowiedzi na ataki USA na swoje obiekty nuklearne i ostrzegł: „Iran zastrzega sobie wszelkie możliwości obrony swojej suwerenności, interesów i narodu”. Oskarżył USA o naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych, prawa międzynarodowego i Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej poprzez atak na irańskie obiekty nuklearne. "Wydarzenia dzisiejszego poranka są oburzające i będą miały wieczne konsekwencje. Każdy członek ONZ musi być zaniepokojony tym niezwykle niebezpiecznym, bezprawnym i przestępczym zachowaniem.

PREMIER IZRAELA BENJAMIN NETANJAHU, NAGRANE OŚWIADCZENIE:

„Gratulacje, prezydencie Trump. Pańska odważna decyzja o uderzeniu w irańskie obiekty jądrowe przy użyciu potężnej i sprawiedliwej siły Stanów Zjednoczonych zmieni bieg historii... Historia zapamięta, że prezydent Trump podjął działania, aby pozbawić najniebezpieczniejszy reżim świata najniebezpieczniejszej broni świata”.

Lider opozycji w Izraelu Yair Lapid dziękuje prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi po amerykańskich atakach powietrznych na irańskie cele nuklearne.

„Ta noc jest historyczną nocą dla całego Bliskiego Wschodu. Dziękuję prezydentowi Trumpowi. Dziękuję Stanom Zjednoczonym. Nuklearny Iran stanowi zagrożenie dla całego świata. Dziś wieczorem udało się zapobiec nuklearnemu wyścigowi zbrojeń na Bliskim Wschodzie” – mówi Lapid w oświadczeniu.

Decyzja Trumpa o ataku na irańskie obiekty nuklearne „czyni dziś świat, Bliski Wschód i Izrael bezpieczniejszymi miejscami” – mówi Benny Gantz, przewodniczący National Unity.

„Pragnę wyrazić prezydentowi Trumpowi i narodowi amerykańskiemu moje głębokie uznanie za ich przywództwo, determinację i jasne stanowisko po stronie Izraela podczas całej kampanii, a zwłaszcza dziś wieczorem, w odniesieniu do reżimu irańskiego” – napisał na Twitterze po angielsku.

MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH IRANU ABBAS ARAQCHI, W X:

„Stany Zjednoczone, stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, dopuściły się poważnego naruszenia Karty Narodów Zjednoczonych, prawa międzynarodowego i Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, atakując pokojowe instalacje jądrowe Iranu. Wydarzenia dzisiejszego poranka są oburzające i będą miały trwałe konsekwencje. Każdy członek ONZ musi być zaniepokojony tym niezwykle niebezpiecznym, bezprawnym i przestępczym zachowaniem. Zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i jej postanowieniami zezwalającymi na uzasadnioną reakcję w ramach samoobrony, Iran zastrzega sobie wszelkie możliwości obrony swojej suwerenności, interesów i ludności”.

SEKRETARZ GENERALNY ONZ ANTONIO GUTERRES, OŚWIADCZENIE

„Jestem głęboko zaniepokojony użyciem siły przez Stany Zjednoczone wobec Iranu w dniu dzisiejszym. Jest to niebezpieczna eskalacja w regionie, który już znajduje się na krawędzi – i bezpośrednie zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Istnieje rosnące ryzyko, że konflikt ten może szybko wymknąć się spod kontroli – z katastrofalnymi konsekwencjami dla ludności cywilnej, regionu i świata. Wzywam państwa członkowskie do deeskalacji i wypełniania swoich zobowiązań wynikających z Karty Narodów Zjednoczonych i innych zasad prawa międzynarodowego. W tej niebezpiecznej chwili kluczowe znaczenie ma uniknięcie spirali chaosu. Nie ma rozwiązania militarnego. Jedyną drogą naprzód jest dyplomacja. Jedyną nadzieją jest pokój”.

MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH NOWEJ ZELANDII WINSTON PETERS, OŚWIADCZENIE:

„Odnotowujemy wydarzenia ostatnich 24 godzin, w tym ogłoszenie przez prezydenta Trumpa amerykańskich ataków na obiekty jądrowe w Iranie. Trwające działania wojskowe na Bliskim Wschodzie są niezwykle niepokojące i niezwykle ważne jest, aby uniknąć dalszej eskalacji. Nowa Zelandia zdecydowanie popiera wysiłki dyplomatyczne. Wzywamy wszystkie strony do powrotu do rozmów. Dyplomacja zapewni trwalsze rozwiązanie niż dalsze działania wojskowe”.

RZECZNIK RZĄDU AUSTRALII, OŚWIADCZENIE:

„Wyraźnie stwierdziliśmy, że irański program jądrowy i program rakiet balistycznych stanowią zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Odnotowujemy oświadczenie prezydenta Stanów Zjednoczonych, że nadszedł czas na pokój. Sytuacja bezpieczeństwa w regionie jest bardzo niestabilna. Nadal wzywamy do deeskalacji, dialogu i dyplomacji”.

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH MEKSYKU, W SPRAWIE X:

„Ministerstwo pilnie wzywa do podjęcia dialogu dyplomatycznego na rzecz pokoju między stronami konfliktu na Bliskim Wschodzie. Zgodnie z naszymi konstytucyjnymi zasadami polityki zagranicznej i pacyfistycznymi przekonaniami naszego kraju ponawiamy apel o deeskalację napięć w regionie. Przywrócenie pokojowego współistnienia państw regionu jest najwyższym priorytetem”.

MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH WENEZUELI YVAN GIL, NA TELEGRAMIE:

„Wenezuela potępia agresję militarną Stanów Zjednoczonych wobec Iranu i domaga się natychmiastowego zaprzestania działań wojennych. Boliwariańska Republika Wenezueli stanowczo i kategorycznie potępia bombardowanie przeprowadzone przez wojsko Stanów Zjednoczonych, na wniosek państwa Izrael, obiektów jądrowych w Islamskiej Republice Iranu, w tym kompleksów Fordow, Natanz i Isfahan”.

PREZYDENT KUBA MIGUEL DIAZ-CANEL NA X:

„Zdecydowanie potępiamy bombardowanie przez Stany Zjednoczone irańskich obiektów jądrowych, które stanowi niebezpieczną eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Agresja ta stanowi poważne naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego oraz pogrąża ludzkość w kryzysie o nieodwracalnych konsekwencjach”.

Jak przekazał The New York Times

Po ataku USA na Iran, najwyżsi urzędnicy ds. bezpieczeństwa Korei Południowej zebrali się w niedzielę (22 czerwca), aby omówić potencjalny wpływ na bezpieczeństwo i gospodarkę kraju, powiedziała Kang Yu-jung, rzeczniczka prezydenta Lee Jae Myunga. Korea Południowa jest sojusznikiem Ameryki, podczas gdy Korea Północna w zeszłym tygodniu oskarżyła Waszyngton o „podsycanie płomieni wojny” na Bliskim Wschodzie.