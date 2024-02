Spis treści

Turcja będzie pierwszym krajem NATO, do którego przybędzie Putin od czasu rozpoczęcia przez Rosję w 2022 roku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. W czasie spotkania przywódcy mają poruszyć kwestię umowy zbożowej. Porozumienie zbożowe, zawarte przez Ukrainę i Rosję z Turcją oraz ONZ, obowiązywało od lipca 2022 do lipca 2023 roku, gdy z tej inicjatywy wycofały się władze w Moskwie.

Turecki minister spraw zagranicznych oznajmił, że jego kraj pracuje z Ukrainą i Rosją nad przywróceniem tzw. inicjatywy zbożowej. Turecki minister dodał także, że „Turcja przywiązuje dużą wagę do kontynuacji stałego dialogu” z Rosją, zarówno na szczeblu MSZ, jak i na szczeblu wyższym.

Według Fidana, wizyta rosyjskiego przywódcy jest "częścią regularnego dialogu między krajami". "Mamy stałą współpracę z Rosją w bardzo wielu obszarach, przede wszystkim w energetyce. Ale są też kwestie problematyczne, o których musimy rozmawiać. Są to Syria, Kaukaz, Bliski Wschód. I tutaj musimy stale uzgadniać stanowiska, aby rozwiązywać problemy i zapobiegać eskalacji napięć". Szef dyplomacji dodał, że "z tego punktu widzenia Turcja przywiązuje dużą wagę do kontynuacji stałego dialogu" z Rosją.

Raport Złotorowicza - Dr Karol Wasilewski: Turcja nie chce stracić ani Ukrainy, ani Rosji

Z kolei jak podała rosyjska agencja TASS, za rzecznikiem Kremla Dmitrijem Pieskowem wszystkie niuanse stosunków handlowych z Turcją zostaną omówione podczas zbliżającej się wizyty Putina w tym kraju. Źródło dyplomatyczne powiedziało TASS, że Ankara spodziewa się omówić budowę hubu gazowego i zniżki na rosyjski gaz. Problemy z płatnościami za pośrednictwem tureckich banków, które napotkały rosyjskie firmy, są również jednym z możliwych tematów.

Do ostatniego bezpośredniego spotkania Putina i Erdogana doszło we wrześniu 2023 r. w Soczi. Pomimo rzadkich spotkań osobistych, liderzy utrzymują regularną komunikację poprzez rozmowy telefoniczne.

Putin swobodnie może przelecieć do Turcji

Możliwość wyjazdów zagranicznych Putina została ograniczona od marca ubiegłego roku, kiedy Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wydał przeciwko niemu nakaz aresztowania za deportację ukraińskich dzieci do Rosji, stanowiącą zbrodnię wojenną. Rosja zaprzeczyła oskarżeniom i nazwała to posunięcie skandalicznym, ale stwierdziła, że ​​i tak jest ono prawnie nieważne, ponieważ Rosja nie jest członkiem MTK.

Turcja jednak nie jest stroną Statutu Rzymskiego MTK, dlatego Putin może podróżować do Turcji bez obawy, że zostanie aresztowany na podstawie nakazu aresztowania.

Turcja, która graniczy morsko z Ukrainą i Rosją na Morzu Czarnym, od czasu inwazji Moskwy na pełną skalę stara się utrzymać, dobre stosunki z obydwoma narodami. Udziela Kijowowi wsparcia militarnego i wyraża poparcie dla jego integralności terytorialnej, ale sprzeciwia się także sankcjom nałożonym na Rosję.

Tureckie wsparcie dla Ukrainy

Jak było już wspomniane Turcja balansuje między stronami pomagając zarówno Ukrainie jak i korzystaj na umowach gospodarczych z Rosją wykorzystując jej izolację międzynarodową.

Turcja była zaangażowana w mediacje w sprawie umowy zbożowej na Morzu Czarnym, wymianę jeńców wojennych jak przekazanie Kijowowi pięciu dowódców ukraińskiego pułku Azow, którzy przebywali w Turcji na warunkach rosyjsko-ukraińskiej wymiany jeńców oraz pomoc humanitarną i wojskową dla Ukrainy. Turcja do tej pory przekazała Ukrainie drony Bayraktar, pojazdy MRAP Kirpi, kierowane pociski rakietowe TRG-230, kamizelki kuloodporne, cztery korwety klasy Ada zbudowane dla Ukrainy, moździerze oraz amunicje. Turcja podobnie jak Polska ograniczała do minimum informacje o przekazywanym sprzęcie dla Ukrainy i jedynie dzięki niektórym przecieką z frontu, wiadomo o przekazanym sprzęcie.

Turecka współpraca z Rosją

Erdogan podobnie jak Indie czy Chiny wykorzystują obecnie to, że Rosja jest marginalizowana oraz sankcjonowana i zarabiają na tym w ramach dwustronnych umów gospodarczych. Obroty handlowe między Rosją a Turcją wzrosły w 2022 r. o ponad 80 procent, do 62 miliardów dolarów, a Rosja stała się największym źródłem importu Turcji. W 2023 roku, Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan wyraził nadzieję, że roczne obroty handlowe z Rosją wzrosną z 62 miliardów dolarów do 100 miliardów dolarów.

W listopadzie ubiegłego roku Turcja i Rosja podpisały umowę o współpracy, która wyznacza mapę drogową ich stosunków gospodarczych na nadchodzące lata. Zgodzono się wtedy, na zwiększenie wykorzystania walut narodowych obu krajów w wymianie handlowej. Podczas spotkania obie strony omówiły również kwestię współpracy energetycznej, inwestycji i turystyki oraz podkreśli znaczenie dywersyfikacji wzajemnych inwestycji, szczególnie w infrastrukturę portową oraz dywersyfikacji eksportowanych towarów handlowych.

