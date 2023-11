Kiedy uwolnienie zakładników? Izrael mówi o potencjalnym dniu

Uwolnienie zakładników w ramach porozumienia z przywódcami Hamasu w Gazie nie nastąpi wcześniej niż w piątek - poinformował w środę późnym wieczorem Cachi Hanegbi, szef izraelskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i doradca premiera Benjamina Netanjahu ds. bezpieczeństwa narodowego. Do Kataru ws. ustalenia szczegółów udał się szef Mosadu. Inne źródła jak media egipskie mówią, że do uwolnienia zakładników może dojść jeszcze dziś około godziny 10:00. Według dyrektora biura Al-Dżaziry w Ramallah, Walida Al-Omaria, Izraelscy zakładnicy zostaną przekazani Czerwonemu Krzyżowi, a po ich przejęciu Izrael zacznie wypuszczać palestyńskich więźniów. Hamas będzie oferował uwolnienie kolejnych osób, by doprowadzić do zawieszenia broni.