Jest porozumienie ws. uwolnienia części zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy

W zamian za powrót zakładników Izrael zgadza się na kilkudniowe zawieszenie broni i uwolnienie niektórych uwięzionych palestyńskich kobiet i dzieci, mówi się o liczbie około 150 osób, a także zezwala na dostarczenie większej ilości paliwa i pomocy humanitarnej do Gazy - podały hebrajskie media.

„Izraelski rząd zobowiązał się do sprowadzenia wszystkich uprowadzonych do domu. Dziś wieczorem rząd zatwierdził zarys pierwszego etapu osiągnięcia tego celu, zgodnie z którym co najmniej 50 uprowadzonych – kobiet i dzieci – zostanie uwolnionych w ciągu czterech dni, podczas których nastąpi zawieszenie broni” – brzmi rządowe oświadczenie.

„Uwolnienie każdych dziesięciu dodatkowych zakładników będzie skutkować kolejnym dniem bez walk” – czytamy w dokumencie.

Jak podają hebrajskie media, pomimo sprzeciwu wobec porozumienia, skrajnie prawicowa Religijna Partia Syjonistyczna głosowała "za", a "przeciw" głosowali jedynie przedstawiciele radykalnej prawicowej partii Żydowska Siła.

Mediatorem między stornami, był Katar, który działał w porozumieniu z USA. Od kilku dni strony dawały do zrozumienia, że zawieszenie w walkach i wymiana więźniów jest możliwa do realizacji.

Prezydent USA Joe Biden w oświadczeniu opublikowanym w środę rano, z zadowoleniem przyjął porozumienie w sprawie uwolnienia zakładników przetrzymywanych przez Hamas.

"Jako prezydent nie mam wyższego priorytetu niż zapewnienie bezpieczeństwa Amerykanom przetrzymywanym jako zakładnicy na całym świecie. Dlatego właśnie – od najwcześniejszych chwil brutalnego ataku Hamasu – mój zespół ds. bezpieczeństwa narodowego i ja ściśle współpracowaliśmy z partnerami regionalnymi, aby zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby uwolnić naszych współobywateli" - czytamy w dokumencie.

Wśród uwolnionych zakładników w ramach porozumienia Hamasu z Izraelem mają znaleźć się trzy obywatelki USA, w tym 3-letnia dziewczynka Abigail.

W ostrzelanym samochodzie na południu Libanu zginął wiceszef zbrojnego skrzydła Hamasu

W izraelskim ostrzale samochodu, do którego doszło we wtorek w pobliżu miasta Tyr na południu Libanu, zginął zastępca dowódcy libańskich Brygad al-Kassam, czyli zbrojnego skrzydła Hamasu - poinformował portal i24news.tv w oparciu o informację przekazaną przez kuwejcką gazetę Al-Dżarida.

Gazeta powołuje się na raport izraelskiego wojska, z którego wynika, że w ostrzale oprócz zastępcy dowódcy Chalila Haraza zginęli też trzej inni członkowie Hamasu. Samochód z bojownikami został ostrzelany we wsi Czaatije niedaleko Tyru - wynika z raportu przekazanego gazecie przez urzędników pragnących zachować anonimowość.

Wielu członków Hamasu mieszka w Libanie, który jest domem dla dziesiątek tysięcy Palestyńczyków. Wielu z nich mieszka w 12 obozach dla uchodźców w całym kraju - przekazał portal i24news.tv.

W kolejnym wtorkowym izraelskim ostrzale na południu Libanu zginęły cztery osoby

Cztery osoby zginęły w wyniku ostrzału samochodu na południu Libanu; to drugi taki incydent we wtorek - poinformowała agencja Reutera w oparciu o doniesienia libańskich mediów.

Do ostrzału doszło w pobliżu położonego w południowej części Libanu miasta Tyr, blisko granicy z Izraelem.

To drugi ostrzał, do którego doszło we wtorek na terytorium Libanu. W pierwszym zginęło dwoje libańskich dziennikarzy i jeszcze jedna cywilna osoba. Po tym ostrzale stacja BBC zwraca uwagę, że był to już trzeci atak na dziennikarzy na południu Libanu od początku wojny Izraela z Hamasem.

Pod meczetem w Strefie Gazy znaleziono warsztat do produkcji rakiet i inną broń

Pod jednym z meczetów w dzielnicy Zejtun w mieście Gaza izraelscy żołnierze znaleźli wejście do tunelu, warsztat do produkcji rakiet i inną broń – podał portal Times of Israel, cytując rzecznika sił zbrojnych Izraela Daniela Hagariego.

Sprawę opisał również dziennik „Washington Post”, zaznaczając, że nie był w stanie niezależnie zweryfikować tych informacji przekazanych przez izraelskie wojsko.

„Chcę, żebyście zrozumieli, że meczet w okolicy Zejtun był używany jako laboratorium do produkcji broni” – oświadczył Hagari na konferencji prasowej w poniedziałek wieczorem.

„Żołnierze wchodzą do meczetu, skanują teren i upewniają się, że nie ma pułapek. Wchodzą do środka meczetu, znajdują szyb tunelu (…) i schody” – powiedział rzecznik. Jak dodał, w piwnicy mieścił się warsztat, w którym „terroryści wytwarzali rakiety”.

Według Times of Israel dzielnica Zejtun jest bastionem Hamasu w mieście Gaza.

„Washington Post” przypomina, że izraelska armia wielokrotnie oskarżała bojowników Hamasu o wykorzystywanie budynków cywilnych, w tym szpitali i meczetów, do celów militarnych. Dostęp do tych miejsc jest jednak ograniczony, co utrudnia weryfikację tych zarzutów.

Hagari wyjaśnił, że siły izraelskie walczyły z Brygadą Zejtun, oddziałem Brygad al-Kassam, czyli zbrojnego skrzydła Hamasu. Według niego żołnierze znaleźli i zniszczyli „laboratoria produkcji rakiet, broń, materiały terrorystyczne i wywiadowcze”.

„Większość znajdowała się wewnątrz lub w pobliżu szkół, meczetów lub budynków o znaczeniu humanitarnym. To jest metoda działania Hamasu” – podkreślił.

Izraelska armia opublikowała również zdjęcia broni, którą – jak twierdzi – znalazła w meczecie. Widać na nich między innymi granatniki przeciwpancerne i materiały wybuchowe – podał „Washington Post”

Liczba palestyńskich ofiar śmiertelnych wojny z Izraelem przekroczyła 14 tys.

Od początku wojny z Izraelem zginęło ponad 14 tys. Palestyńczyków, w tym ponad 5,6 tys. dzieci - poinformował we wtorek resort zdrowia Strefy Gazy, zarządzanej przez Hamas.

Izraelscy oficjele oraz media podają w wątpliwość rzetelność danych przekazywanych przez resort w rządzie kontrolowanym przez Hamas. Uważa się, że liczba ofiar obejmuje zarówno cywilów, jak i bojowników Hamasu oraz tych Palestyńczyków, którzy zginęli od ognia terrorystów.

Również we wtorek media powiązane z Hamasem przekazały, że w izraelskim ostrzale budynku mieszkalnego w mieście Chan Junis w południowej części Strefy Gazy zginęło co najmniej 10 osób, a 22 zostały ranne. Rannych przewieziono do szpitala Nasser.

PM/PAP