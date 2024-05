Izrael ma problem. USA wstrzymały dostawy bomb

Zdaniem urzędnika, pragnącego zachować anonimowość, dostawa miała zawierać 1800 bomb 900-kilogramowych i 1700 bomb 225-kilogramowych. W przeszłości USA zapewniały Izraelowi ogromną pomoc wojskową. Nasiliła się ona jeszcze po ataku Hamasu z 7 października ub.r., w którym zginęło około 1200 osób w Izraelu, a około 250 zostało wziętych do niewoli przez palestyńskich bojowników.

"Wstrzymanie transportu pomocy wojskowej jest najbardziej uderzającym przejawem rosnącego rozdźwięku między rządem premiera Izraela Benjamina Netanjahu a administracją prezydenta Joe Bidena, która wezwała Izrael do znacznie większych wysiłków, aby chronić życie niewinnych cywilów w Strefie Gazy" – zauważa agencja AP.

Rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre odmówiła wyjaśnienia, jak pogodzić wstrzymywanie dostaw broni z retoryką prezydenta Bidena, wspierającą Izrael. Stwierdziła jedynie: "Dwie rzeczy mogą być prawdą".

Na początku tego tygodnia 6 maja portal Axios informowała, że USA wstrzymała dostawę amunicji wyprodukowanej w USA do Izraela. Tymczasem jak poinformował amerykański portal The Hill, 8 maja amerykańska administracja ma przedstawić Kongresowi czy kraje otrzymujące amerykańską broń i amunicję używają ich zgodnie z międzynarodowymi prawami humanitarnymi i prawami człowieka. Jak przypomina portal, zbliżające się spotkanie ma szczególne znaczenie, ponieważ będzie miało zastosowanie do Izraela i będzie wymagało formalnej oceny przez Stany Zjednoczone sposobu prowadzenia sześciomiesięcznej wojny w Strefie Gazy. Administracja Bidena autoryzowała w tym okresie ponad 100 transakcji sprzedaży broni do Izraela, w tym amunicji czołgowej i artyleryjskiej, bomb 2000- i 500-funtowych, rakiet i broni strzeleckiej.

Czterostronicowe dokument, podpisane przez prezydenta, czyni Blinkena głównym „oficerem nadzorującym” postanowienia dokumentu. Po pierwsze, wymaga ono od sekretarza stanu uzyskania „wiarygodnych i rzetelnych pisemnych zapewnień”, że Izrael użyje przekazanej przez USA broni zgodnie z międzynarodowymi prawami humanitarnymi i prawami człowieka. Przepisy te nakładają określone ograniczenia na celowanie i ochronę ludności cywilnej, w tym zapobieganie masowym zabójstwom i zakaz używania broni, która nie rozróżnia między bojownikami a cywilami. Jak dalej możemy przeczytać, Izrael jest zobowiązany do dostarczenia „wiarygodnych i rzetelnych pisemnych zapewnień”, że będzie „ułatwiał, a nie arbitralnie odmawiał, ograniczał lub w inny sposób utrudniał” transport i dostarczanie amerykańskiej pomocy humanitarnej oraz wspieranych przez USA światowych wysiłków na rzecz zapewnienia tej pomocy.

Tymczasem ponad milion palestyńskich cywilów szuka schronienia w Rafah po ewakuacji innych części Strefy Gazy w następstwie wojny Izraela z Hamasem. We wtorek wojska izraelskie przejęły kontrolę nad ważnym przejściem granicznym w Rafah w Strefie Gazy, co Biały Dom określił jako ograniczoną operację, nie będącą pełną inwazją na miasto. Biden wielokrotnie ostrzegał przed tym ze względów humanitarnych.

Izrael nakazał ewakuację 100 tys. Palestyńczyków z miasta. Siły izraelskie przeprowadziły również, jak to określają, "ukierunkowane ataki" we wschodniej części Rafah i opanowały przejście graniczne - krytyczny kanał przepływu pomocy humanitarnej na granicy Gazy z Egiptem.

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu, John Kirby, powiedział, że Izrael określił działania wzdłuż granicy Gazy i Egiptu we wschodnim Rafah jako "operację o ograniczonej skali i czasie trwania" w celu odcięcia przemytu broni przez Hamas. Jak podkreślił, Stany Zjednoczone będą monitorować przebieg walk.

