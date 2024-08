Polskie Siły Powietrzne już czekają. 28 sierpnia prezentacja F-35 „Husarz”

Wielkimi krokami zbliża się prezentacja pierwszego polskiego samolotu F-35, które Polska kupiła od Stanów Zjednoczonych. Przez ostatnie miesiące firma Lockheed Martin publikowała w mediach społecznościowych materiały wideo jak i zdjęcia z produkcji i montażu polskich F-35. Ostatni materiał pojawił się 23 sierpnia, na którym widać jak samolot jest malowany. Na nagraniu widać także ujęcie przedstawiające, że na samolocie nie będzie np. charakterystycznej biało-czerwonej szachownicy.

Jakiś czas temu firma chwaliła się nagraniem, że polski F-35 przeszedł z linii produkcyjnej do końcowego etapu, który obejmuje nałożenie specjalnej powłoki stealth.

W czerwcu firma w komunikacie pokazała zdjęcie przedstawiające zakończenie montażu ogona dla polskiego samolotu.

Polski F-35 o nazwie „Husarz” - bo tak będą się nazywały nasze maszyny, którego nazwa została wyłoniona w konkursie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, są montowane w zakładzie montażowym w Fort Worth w Teksasie. W kwietniu pisaliśmy o tym, że pierwszy F-35A trafił na linię produkcyjną. Jak pisał wówczas w komunikacie producent samolotów, samolot Polskich Sił Powietrznych stanął po raz pierwszy na własnych kołach z obciążeniem.

Follow along with Poland’s first F-35 as it's brought to life!We’re one step closer to revealing Poland's F-35A “Husarz”. How close? Next Wednesday, in fact. 👀 pic.twitter.com/lGND5XQMfe— F-35 Lightning II (@thef35) August 23, 2024

Prezentacja F-35 już 28 sierpnia

"Dzięki zakupowi samolotów F-35 Polska dołącza do wąskiego, elitarnego grona państw dysponujących tymi maszynami. Samoloty te wyróżniają się interoperacyjnością, współpracując m.in. z systemami PATRIOT i myśliwcami F-16, które Wojsko Polskie ma na wyposażeniu" - przekazało MON w poniedziałkowym komunikacie poprzedzającym wizytę.

Prezentację samolotu F-35 w Fort Worth w USA zaplanowano na środę (28 sierpnia), gdy przypada Święto Lotnictwa Polskiego. Jak przekazał resort obrony, wezmą w niej udział wiceministrowie Paweł Bejda i Cezary Tomczyk.

Doniosłe wydarzenie jakim będzie przekazanie samolotów V gen. F35 dla 🇵🇱poprzedziłem spotkaniem z przedstawicielami firmy General Dynamics Land Systems (GDLS). Zacieśniając współpracę z wieloletnim partnerem budujemy silne wojska pancerne, gotowe odeprzeć wszelkie zagrożenia.💪 pic.twitter.com/Mv4I7qy72U— Paweł Bejda (@pawelbejda) August 26, 2024

Z kolei w czwartek - przekazano - wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się w Waszyngtonie z sekretarzem obrony USA Lloydem Austinem.

Jak przypomniało MON, Polska podpisała umowę na 32 samoloty 5. generacji F-35 Lightning II; oprócz samych myśliwców, umowa obejmuje także zapasowe silniki, symulatory misji, wsparcie eksploatacji oraz szkolenie pilotów i obsługi naziemnej.

W poniedziałek (26 sierpnia) późnym wieczorem Bejda napisał na platformie X, że przekazanie samolotów 5. generacji F-35 dla Polski poprzedził spotkaniem z przedstawicielami firmy General Dynamics Land Systems (GDLS). "Zacieśniając współpracę z wieloletnim partnerem budujemy silne wojska pancerne, gotowe odeprzeć wszelkie zagrożenia" - podkreślił wiceminister.

W maju Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że w sierpniu do polskich sił powietrznych formalnie trafią pierwsze z 32 zamówionych amerykańskich samolotów wielozadaniowych F-35. Nie znajdą się jednak jeszcze w tym roku w Polsce - to polscy lotnicy udadzą się do USA na szkolenie w obsłudze F-35, a następnie już jako instruktorzy będą szkolili kolejnych polskich pilotów i techników pracujących z tymi maszynami.

Docelowo F-35 razem z myśliwcami F-16 będą stanowiły trzon polskiego lotnictwa bojowego. Zostały zamówione w 2020 r. wraz z systemem wsparcia i szkolenia za ok. 4,6 mld dol.; cena jednego samolotu wynosiła wtedy ok. 87 mln dol. Dostawy mają potrwać od bieżącego do 2030 r.

Polskie F-35 bez biało-czerwonej szachownicy

Wszystkie samoloty F-35 schodzą z linii produkcyjnej pokryte takimi samymi szarymi barwami. Firma Lockheed Martin wyjaśnia, że wykończenie „szary na szarym” wynika ze specjalnych materiałów, farb i powłok wymaganych do uzyskania niskiej wykrywalności zarówno w zakresie fal radarowych jak i podczerwieni. Dokładne dane na temat funkcji farby i powłok zastosowanych na F-35 są tajne, ale wiadomo np. że pomagają odbijać energię sygnału radarowego z niektórych kierunków, jednocześnie pochłaniając, tłumiąc lub zmieniając jej parametry, aby zmniejszyć sygnaturę radarową samolotu. Matowy szary kolor sprawia również, że F-35 jest trudniejszy do zauważenia w nocy.

Wiadome jest również, że nasze samoloty nie będą posiadać biało-czerwonej szachownicy, która jest symbolem Polskich Sił Powietrznych. Tylko jej odcień będzie w skali szarości określonej technologią krycia. Wyjaśniał całą sytuację generał Kukuła na platformie X. Generał podkreślił, że taka decyzja jest podyktowana bezpieczeństwem pilotów, by samoloty nie zostały wykryte i zachowały "niewidzialność" radarową dla przeciwnika.

Jako ciekawostkę można dodać, że Duńczycy, którzy już posiadają F-35 mają biało-czerwone znaki podchodzące pod czerwono-jasnoszare, zgodne z barwami narodowymi. Według informacji medialnych kolor czerwony uzyskano dzięki specjalnie opracowanemu na życzenie rządu w Kopenhadze barwnikowi, zgodnemu ze specjalną powłoką, jaką malowane są wszystkie samoloty F-35, która ma na celu pochłanianie fal radarowych.

F-35

F-35 jako nowoczesne myśliwce piątej generacji znacząco poszerzą zdolności polskiego lotnictwa. Są one m.in. zbudowane w technologii stealth, utrudniającej ich wykrycie przez radary przeciwnika; wyposażone są także w szereg sensorów, zbierających dane z otoczenia i przekazujących je pilotowi oraz innym jednostkom na morzu czy na ziemi, np. z systemami przeciwlotniczymi Patriot.

Mogą także przenosić szeroką gamę uzbrojenia, w tym pociski dalekiego zasięgu AGM-158 JASSM, umożliwiające atakowanie celów przeciwnika na dystansie kilkuset kilometrów. Zgodę na zakup 821 tego typu pocisków Polska otrzymała od USA w marcu.

F-35 to produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin wielozadaniowe samoloty V generacji, które obecnie wykorzystywane są i zamawiane przez szereg państw NATO, a także np. Izrael, Koreę Południową, Szwajcarię czy Singapur; produkowane są od 2006 r., powoli stając się kluczowym samolotem bojowym Sojuszu Północnoatlantyckiego - w Europie trafiają są m.in. do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Norwegii, Holandii, Belgii, Włoch, Danii czy Czech, a w kolejnych latach także do Polski.

PM/PAP