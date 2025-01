Irlandia kupuje H145. Zwiększa swoje możliwości rozpoznania i wsparcia bojowego

Nowe śmigłowce mają odegrać kluczową rolę w misjach obronnych i operacjach jednostek wsparcia powietrznego. Ich wszechstronność umożliwi bezpieczeństwo morskie, gromadzenie danych wywiadowczych, nadzór, pozyskiwanie celów, rozpoznanie, transport narzędzi i lekkie misje szturmowe. Zakup ten powinien w znacznym stopniu zwiększyć możliwości Irlandzkiego Korpusu Powietrznego, zapewniając sprawdzoną i niezawodną platformę wykorzystywaną przez siły zbrojne na całym świecie. Śmigłowce H145M zastąpią wysłużone już EC-135, które osiągnęły koniec okresu eksploatacji. Pierwsze dostawy spodziewane są w pierwszym kwartale 2027 roku.

Minister obrony Irlandii Micheál Martin podkreślił, że zakup ten odzwierciedla szersze zaangażowanie rządu we wzmacnianie potencjału lotniczego. Wskazał na niedawną rozbudowę floty, w tym dwa morskie samoloty patrolowe Airbus C295 dostarczone w ciągu ostatnich 18 miesięcy oraz samolot transportowy w postaci również C295 spodziewany jest w przyszłym roku. Dodatkowo samolot strategicznego zasięgu Falcon 6X, który ma zostać dostarczony w grudniu 2025 roku, który jeszcze bardziej wzmocni możliwości operacji lotniczych Irlandii.

Generał broni Seán Clancy, Szef Sztabu Sił Obronnych Irlandii, określił zakup H145M jako kamień węgielny w transformacji irlandzkich sił zbrojnych. Śmigłowce te mają zwiększyć możliwości Irlandzkiego Korpusu Powietrznego, zapewniając jednocześnie krytyczne wsparcie dla armii, marynarki wojennej i sił operacji specjalnych. Generał brygady Rory O'Connor, dowódca Korpusu Powietrznego, podkreślił ich znaczenie dla szkolenia następnej generacji pilotów wiropłatów i utrzymania gotowości operacyjnej.

Airbus H145M to wysoce adaptowalny śmigłowiec wojskowy do współczesnych wyzwań na polu bitwy. Napędzany jest dwoma silnikami Safran Arriel 2E z systemem Full Authority Digital Engine Control (FADEC), łączy w sobie prędkość, wytrzymałość i ładowność, zapewniając wyjątkową wydajność. Zbudowany z myślą o wymagających środowiskach, takich jak duże wysokości i ekstremalne temperatury, posiada wirnik ogonowy Fenestron dla lepszej kontroli momentu obrotowego, samo uszczelniające się zbiorniki paliwa i ochronę balistyczną dla lepszej przeżywalności. Jego modułowa kabina umożliwia szybką rekonfigurację do misji, od transportu żołnierzy po operacje poszukiwawczo-ratownicze lub zbrojne.

System uzbrojenia H145M HForce zapewnia precyzję i elastyczność, obsługując karabiny maszynowe, działka, rakiety i pociski kierowane. System ten integruje zaawansowane opcje celowania, w tym wyświetlacze montowane na hełmie i systemy elektrooptyczne. Kompatybilność z noktowizją, pakiet awioniki Helionix i czteroosiowy autopilot zwiększają wydajność operacyjną, jednocześnie zmniejszając obciążenie pilota. Śmigłowiec ten jest wdrażany między innymi przez niemiecką Bundeswehra i armię amerykańską (wariant UH-72 Lakota).

Obecna flota Irlandzkiego Korpusu Powietrznego obejmuje zróżnicowaną mieszankę stałopłatów i śmigłowców. Obsługuje sześć śmigłowców AW139 do transportu i misji wsparcia, Pilatus PC-9M do szkolenia pilotów oraz Pilatus PC-12 do rozpoznania i lekkiego transportu. Dodatkowo samoloty Airbus C295 wzmacniają możliwości Irlandii w zakresie nadzoru morskiego. Ta różnorodność umożliwia Irlandii wykonywanie szerokiego zakresu misji, od obrony narodowej po wsparcie cywilne.