Rosja przeprowadziła kolejny zmasowany atak rakietowy. Celem inrastruktura energetyczna

Rosyjskie wojska znów prowadzą zmasowany atak na ukraiński sektor energetyczny - przekazał w piątek minister energetyki Herman Hałuszczenko w sieciach społecznościowych. Rosyjska armia wystrzeliła znaczną liczbę pocisków rakietowych na terytorium Ukrainy, trwa alarm przeciwlotniczy.

"Kolejny rosyjski atak rakietowy na Ukrainę. Pociski manewrujące, rakiety balistyczne. Według wstępnych raportów były to 93 pociski. W szczególności był to co najmniej jeden pocisk produkcji północnokoreańskiej. Udało nam się zestrzelić 81 pocisków, w tym 11 pocisków manewrujących zestrzeliły nasze (myśliwce) F-16. Rosjanie użyli również prawie 200 dronów w tym ataku" - przekazał Zełenski.(PAP

"Wróg kontynuuje swój terror. Po raz kolejny sektor energetyczny na Ukrainie jest celem zmasowanego ataku. Energetycy podejmują wszelkie niezbędne środki, aby zminimalizować negatywne konsekwencje dla systemu elektroenergetycznego" - czytamy w komunikacie. (https://tinyurl.com/mj6xh6my)

"Jak tylko sytuacja bezpieczeństwa na to pozwoli, szkody zostaną ocenione. Bądźcie na bieżąco z oficjalnymi aktualizacjami. Prosimy o pozostanie w schronach tak długo, jak trwa zagrożenie!" - napisał minister energetyki.

"Ze względu na zmasowany atak rakietowy na obiekty energetyczne - zakres stosowania środków ograniczających zużycie został dziś zwiększony" - poinformował operator sieci przesyłowej Ukrenerho.

W związku ze zmasowanym atakiem wojsk rosyjskich na całym terytorium Ukrainy został ogłoszony alarm przeciwlotniczy.