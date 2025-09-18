Karol III i Donald Trump: Wielka Brytania i USA wzmacniają więzi obronne

PAP
PAP
Józef Leśniewski
Józef Leśniewski
2025-09-18 7:37

Król Karol III oświadczył, że Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone łączą „najbliższe w historii stosunki w dziedzinie obrony, bezpieczeństwa i wywiadu”. Wystąpił (18 września) z tym stwierdzeniem podczas przemowy na uroczystym bankiecie na zamku Windsor, wydanym z okazji wizyty państwowej prezydenta USA Donalda Trumpa. – Dziś, gdy tyrania po raz kolejny zagraża Europie, my i nasi sojusznicy jednoczymy się, by wesprzeć Ukrainę, powstrzymać agresję i zapewnić pokój...

Donald Trump w Wielkiej Brytanii, spotkanie z królem Karolem III

i

Autor: Associated Press

• Monarchowie i prezydent USA wraz z elitą biznesu uczestniczyli w bankiecie na zamku Windsor z udziałem 160 gości, zorganizowanym z pełnym królewskim ceremoniałem

• Trump nazwał spotkanie z Karolem III „jednym z największych zaszczytów” i porównał relacje obu krajów do „dwóch nut w jednym akordzie”

• W czwartek Trump spotka się z premierem Keirem Starmerem w Chequers; planowane są rozmowy polityczne, konferencja i podpisanie umów wartych dziesiątki miliardów dolarów

Monarcha podkreślił, że „szczególne” relacje między Londynem a Waszyngtonem „czynią nas bezpieczniejszymi i silniejszymi na przestrzeni pokoleń”, przypominając o wspólnych poświęceniach w czasie wojen oraz o długotrwałej współpracy handlowej. Zasugerował również, że oba państwa mogą „zajść jeszcze dalej” w rozwoju współpracy gospodarczej, wychodząc poza umowę handlową podpisaną na początku tego roku.

Król pochwalił prezydenta, Donald Trump skomplementował Karola III

– Nasze narody walczyły i ginęły razem za wartości, które są nam drogie..

JKM Karol III pochwalił chwaląc prezydenta USA za „osobiste zaangażowanie w znajdowanie rozwiązań niektórych z najtrudniejszych konfliktów na świecie”.

Okolicznościową mowę monarcha UK zakończył toastem na cześć Donalda Trumpa i jego żony Melanii oraz „za zdrowie, pomyślność i szczęście narodu Stanów Zjednoczonych Ameryki”.

Prezydent USA z kolei podkreślił, że darzy ogromnym szacunkiem króla oraz Wielką Brytanię. Przyznał, że „to naprawdę jeden z największych zaszczytów w moim życiu (spotkanie z Karolem III – Portal Obronny). Wyraził także uznanie dla oddania monarchy na rzecz „zachowania wspaniałego i niepowtarzalnego charakteru królestwa”. Mówiąc o relacjach między państwami, stwierdził, że „jesteśmy jak dwie nuty w jednym akordzie lub dwa wersy w tym samym wierszu”, dodając, że określenie „szczególne stosunki” nie oddaje w pełni więzi łączącej oba narody.

Przyjęcie w iście królewskim stylu na cześć prezydenta Stanów Zjednoczonych

W bankiecie uczestniczyło 160 zaproszonych gości. Zasiedli przy stole o długości 47,3 m, na którym ustawiono 139 świec i 1452 sztućce. Obsługą gości zajmowało się ponad 100 osób.

JKM Karol III siedział pośrodku stołu, między Trumpem a sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Obok prezydenta zasiadła księżna Walii Katarzyna, a po przeciwnej stronie stołu królowa Kamila – między Melanią Trump a sekretarzem skarbu USA Scottem Bessentem, tuż obok księcia Williama (Wilhelm). Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer znalazł się obok dyrektora generalnego Blackstone Steve’a Schwarzmana i Jeanette Rubio, żony Marco Rubio.

Wśród gości byli także szefowie światowych firm, m.in. dyrektor generalny Apple Tim Cook, prezes Nvidii Jensen Huang i Sam Altman z OpenAI. Przy stole zasiedli również magnat medialny Rupert Murdoch, który został pozwany przez Trumpa za artykuł w „Wall Street Journal”, oraz golfista i zwycięzca US Masters Nick Faldo. Kto i gdzie i przy kim siedział ustala ściśle królewski protokół ceremonialny, niekoniecznie zbieżny z „cywilnym niekrólewskim”, czyli dyplomatycznym.

Dodać należy, że Trump jest pierwszym przywódcą dwukrotnie przyjętym przez brytyjskich monarchów w ramach wizyty państwowej z pełnym ceremoniałem. Po raz pierwszy przyjęto go w 2019 r., podczas panowania królowej Elżbiety II.

Garda: Prezes PZL Mielec o śmigłowcach Black Hawk
Portal Obronny SE Google News
Przeczytaj także:
Donald Trump ostrzega Putina: „Cierpliwość skończyła się”

Polityczno-biznesowe spotkanie amerykańskiego prezydenta i brytyjskiego premiera

W czwartek (18 września) rano prezydent Trump i jego żona Melania oficjalnie pożegnają się z królem Karolem III i królową Kamilą, kończąc pobyt w zamku Windsor. Następnie prezydent uda się do Chequers, oficjalnej wiejskiej rezydencji szefa brytyjskiego rządu w Buckinghamshire, gdzie spotka się z premierem Keirem Starmerem i jego żoną. Ceremonię powitania ma uświetnić kompania honorowa Królewskich Sił Powietrznych (RAF) oraz grupa szkockich dudziarzy. W planach jest wizyta w archiwum premiera Winstona Churchilla, spotkanie dwustronne, wspólna konferencja prasowa oraz przyjęcie biznesowe.

W tym samym czasie Melania Trump, w towarzystwie królowej Kamili, zwiedzi Dom Lalek Królowej Marii i Bibliotekę Królewską, a następnie dołączy do księżnej Kate w ogrodach Frogmore, by spotkać się z grupą skautów.

Jak zapowiedzieli przedstawiciele Białego Domu, podczas wizyty zostaną podpisane trzy biznesowe porozumienia:

•  o inwestycjach w naukę i technologie,

•  o wspólnych inicjatywach dotyczących budowy zaawansowanych reaktorów atomowych w Wielkiej Brytanii oraz

•  o zakupach zbrojeniowych.

Planowane umowy dotyczą inwestycji wartych dziesiątki miliardów dolarów. W składzie amerykańskiej delegacji mają znaleźć sie m.in. szefowie firm NVIDIA i OpenAI, Jensen Huang i Sam Altman, a także funduszu inwestycyjnego BlackRock.

Według urzędników Białego Domu podczas rozmowy ze premierem Starmerem prezydent Trump może poruszyć również temat wolności słowa oraz cenzury w internecie, o co rząd w Londynie oskarżali m.in. Elon Musk i J.D. Vance. Podczas briefingu, zapowiadającego wizytę, przedstawiciele administracji USA nie wspomnieli o tym, czy omawiany będzie temat wojny w Ukrainie lub naruszeń przestrzeni powietrznej krajów NATO przez Rosję...

Sonda
Czy Francja i Wielka Brytania mogą zapewnić Europie parasol nuklearny?

Polecany artykuł:

Wielka Brytania wzmocni obronę powietrzną NATO nad Polską? Minister zabiera głos
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TRUMP
KAROL III