Wielka Brytania wzmocni obronę powietrzną NATO nad Polską? Minister zabiera głos

John Healey podczas szczytu Grupy E5 podkreślił niezachwiane wsparcie Wielkiej Brytanii dla Polski.

„Jako wasz sojusznik w NATO, będziemy was wspierać. Nasi polscy przyjaciele, (...) dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo waszemu narodowi” – zapewnił Healey.

Minister zasugerował potencjalną rolę Królewskich Sił Powietrznych (RAF) w kontekście wzmocnienia obrony powietrznej NATO nad Polską, nawiązując do wcześniejszej obecności brytyjskiego lotnictwa w Europie Środkowej i Wschodniej. Przypomniał, że jeszcze sześć tygodni temu sześć samolotów Typhoon oraz 200 osób personelu monitorowało przestrzeń powietrzną nad Polską w ramach misji NATO. Obecnie w Polsce stacjonuje 300 żołnierzy brytyjskich, którzy wzmacniają zdolności odstraszania NATO i obrony Polski.

Jedność NATO wobec rosyjskiej agresji

Healey odniósł się również do działań Rosji, kierując jasne przesłanie do Władimira Putina. „Dziś, jako pięć państw, mówimy do przywódcy Rosji Władimira Putina: (rosyjska) agresja służy jedynie wzmocnieniu jedności między naszymi państwami NATO. Wasza agresja służy jedynie wzmocnieniu naszej determinacji, by stanąć po stronie Ukrainy” – zadeklarował brytyjski polityk. W jego opinii, działania Kremla „przypominają, że bezpieczna Europa potrzebuje silnej Ukrainy i że bezpieczeństwo Europy zaczyna się w Ukrainie”. Minister dodał, że obecnie nie ma jednoznacznej oceny, jaki był cel nalotu dronów, dlatego nie należy oceniać, czy był to test obrony powietrznej NATO.

Apel Polski o solidarność i praktyczne działania

Marcin Kaźmierski, dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego w MON, uczestniczący w szczycie E5, podkreślił, że Polska potrzebuje solidarności nie tylko werbalnej, ale przede wszystkim praktycznych działań.

„Chcielibyśmy omówić tę kwestię szerzej, aby mieć pewność, że my, jako członek NATO, będziemy w stanie w przyszłości reagować na tego typu zagrożenia w najlepszy możliwy sposób” – oznajmił Kaźmierski.

Marek Meissner: będą kolejne ataki i sabotaże

Wspólna odpowiedź sojuszników

Minister obrony Włoch Guido Crosetto potwierdził, że włoski samolot rozpoznawczy uczestniczył we wspólnej odpowiedzi na atak rosyjskich dronów.

„Włoskie samoloty stanowią część NATO i są gotowe bronić naszych sojuszników - tak, jak my oczekujemy, że sojusznicy zrobiliby to samo, gdyby Włochy były zagrożone” – oznajmił Crosetto, zapewniając o jedności NATO.

Przedstawiciel Niemiec, wiceminister obrony Jens Ploetner, ocenił, że posunięcie Rosji było „celową prowokacją” przeciwko Polsce i NATO „jako całości”. Podkreślił, że Grupa E5 nie da się „sprowokować do pospiesznych działań”, a środowe spotkanie jest sygnałem jedności i poparcia dla Ukrainy. Dyplomatka Alice Rufo, reprezentująca Francję, podkreśliła, że działania Rosji są „całkowicie nie do przyjęcia”. Przedstawiciele Grupy E5 przeprowadzili także rozmowę z ministrem obrony Ukrainy Denysem Szmyhalem.