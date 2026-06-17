Jak atrakcyjnie mówić o bezpieczeństwie? Odpowiedzią jest seria krótkich filmów „Bądź bezpieczny”!

Seria krótkich filmów wpisuje się w system budowy odporności społecznej.

Autorzy wybrali atrakcyjną formułę „shortów”.

Nad scenariuszami pracowali eksperci-praktycy

Dbając o podnoszenie odporności społecznej - warto udostępniać te filmy.

Wszystkie filmy postały w oparciu o rządowy „Poradnik Bezpieczeństwa”. Zostaną udostępnione w internecie. W sobotę, w czasie Warszawskich Targów Obronnych, odbędzie się oficjalna premiera projektu „Bądź bezpieczny”. Już dziś uchylamy rąbka tajemnicy.

Budowa odporności społecznej od podstaw

- Bezpieczeństwo traktujemy bardzo poważnie. Projekt „Bądź bezpieczny” to jedna z licznych realizowanych przez nas inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa. Szkolimy młodzież, seniorów, organizujemy konferencje i spotkania z ekspertami, weteranami i kombatantami. Od bardzo dawna robimy wszystko, by budować to, co obecnie nazywamy odpornością społeczną. Przekazywanie wiedzy za pomocą powszechnie dostępnych filmów to - w mojej ocenie - jedna z najlepszych metod dotarcia do szerokiego grona odbiorców - wyjaśnia Aleksander Ferens, burmistrz Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy.

Burmistrz dodaje, że w niedalekiej przyszłości powstaną kolejne filmy instruktażowe. Dzięki temu zostanie omówiony cały zakres rządowego „Poradnika Bezpieczeństwa”.

„Shorty” – najszybsza droga dotarcia do odbiorców

Filmy powstał w urzędzie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Do współpracy zaproszono ekspertów: weteranów jednostek specjalnych, żołnierzy Wojska Polskiego oraz pracowników Stołecznego Biura Bezpieczeństwa. Koszty pokryto ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

- Filmy zrealizowaliśmy w popularnej formie „shortów”. Dzięki maksymalnej prostocie widz koncentruje się na treściach merytorycznych. Pomysł na taką formułę podyktowało życie. Dziś wszyscy scrollujemy w telefonach internetowe rolki: w metrze, tramwaju, autobusie, nawet w domu na kanapie. Stwierdziliśmy, że wśród treści, które „przewijamy” muszą znaleźć się te potrzebne i wartościowe. Żeby zatrzymać uwagę odbiorcy, należy opracować materiały atrakcyjne wizualnie i zaciekawić widza od pierwszych sekund – wyjaśnia mówi Piotr Szychowski z Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, odpowiedzialny za scenariusz oraz nadzór merytoryczny nad produkcją serii.

Nad scenariuszami pracowali eksperci-praktycy

Do udziału w projekcie zaproszono ekspertów-praktyków. To oni instruowali o zasadach zachowania w sytuacjach kryzysowych.

- W aktualnej sytuacji każde działanie, które uczy albo przypomina, jak prawidłowo zareagować i zachować się w sytuacji zagrożenia, jest cenne. Projekt, który realizowaliśmy nie był prostym wyzwaniem - mówi mjr rez. Krzysztof Puwalski „Puwal”, ekspert w kwestiach bezpieczeństwa, weteran dwóch wiodących, polskich jednostek specjalnych: Lublińca i GROM-u.

Autorzy musieli skompensować treści. Każde słowo było ważne. Krótkie instrukcje, których udzielali decydować mogą bowiem o życiu albo zdrowiu.

- Dlatego nie mógł być to projekt teoretyczny. Każdy film jest krótki, konkretny i rzeczowy. I dokładnie taki ma być. Tu nie ma teorii! Jest praktyka, doświadczenie i precyzyjne wskazanie tego co trzeba zrobić w trudnej sytuacji. Staraliśmy się, by było realistycznie aż do bólu. Doskonale wiem, że taka metoda nauki – oparta na maksymalnym odwzorowaniu rzeczywistości - jest bardzo skuteczna, tak przecież trenujemy jako operatorzy jednostek specjalnych” - podkreśla mjr Krzysztof Puwalski.

Warto udostępniać te filmy

Za scenariusze poszczególnych materiałów oraz ich realizację odpowiadają:

Mjr rez. Krzysztof Puwalski „Puwal” – żołnierz jednostek specjalnych: z Lublińca oraz z GROM-u.

Tomasz Kuźmiński – ratownik medyczny, weteran JW GROM.

Kpt. Jacek Piotrowski – oficer 1. Warszawskiej Brygady Pancernej z Wesołej.

Krzysztof Radzik – kierownik w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie.

Piotr Szychowski – naczelnik z Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Po premierze na Warszawskich Targach Obronnych kolejne odcinki serii będą publikowane w mediach społecznościowych.