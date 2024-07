Zełenski zadowolony ze spotkania Kułeby z szefem MSZ Chin. Czy Chiny zaangażują się w pokój na Ukrainie?

"Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba, który w tych dniach odwiedza Chiny i przeprowadził już rozmowy ze swoim odpowiednikiem (Wangiem Yi), poinformował mnie o wynikach swojego spotkania. Wizyta ukraińskiego urzędnika na tym szczeblu odbywa po raz pierwszy od wielu lat i to jest dobre. Jest to wyraźny sygnał, że Chiny wspierają integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy" - powiedział prezydent w wieczornym wystąpieniu.

Zełenski poinformował również, że relacja, którą przekazał mu Kułeba „potwierdziła także to, co powiedział mi chiński przywódca Xi Jinping, że Chiny nie dostarczają broni Rosji". "Oczekuję szczegółowego raportu ministra po jego powrocie na Ukrainę" - podsumował prezydent.

Kułeba przybył do Pekinu we wtorek (23 lipca). To pierwsza wizyta wysokiego rangą przedstawiciela władz Ukrainy w Chinach od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. i pierwsza wizyta szefa ukraińskiej dyplomacji w tym kraju od 2012 r. Głównym tematem rozmów było poszukiwanie sposobów na powstrzymanie rosyjskiej agresji oraz możliwej roli Chin w osiągnięciu trwałego i sprawiedliwego pokoju - przekazano.

Chiny i Rosja. Przyjaźń czy sojusz taktyczny? Ekspert: To sojusz dwóch reżimów [RAPORT WALCZAKA]

"Jestem przekonany, że sprawiedliwy pokój na Ukrainie leży w strategicznych interesach Chin, a rola Chin jako globalnej siły na rzecz pokoju jest ważna" - powiedział Kułeba, cytowany w komunikacie swego resortu.

Jak powiedział, "rosyjska agresja zniszczyła pokój i zahamowała rozwój, a każdy nowy dzień wojny pociąga za sobą kolejne zbrodnie przeciwko ludzkości, a następnie erozję sprawiedliwości". "Dlatego trzeba zakończyć wojnę przeciwko Ukrainie, przywrócić pokój i przyspieszyć odbudowę naszego państwa" - podkreślił.

Szef ukraińskiej dyplomacji zaznaczył, że rosyjska agresja stoi nie tylko na drodze rozwoju Ukrainy. "Utrudnia ona również stabilność międzynarodową, rozwój stosunków dobrosąsiedzkich, a w szczególności rozwój handlu między Chinami a Europą" - podkreślił.

Podczas spotkania z Kułebą minister Wang zwrócił uwagę, że "chociaż warunki i czas nie są jeszcze dojrzałe, wspieramy wszelkie wysiłki na rzecz pokoju i jesteśmy gotowi nadal odgrywać konstruktywną rolę w osiągnięciu zawieszenia broni i wznowieniu rozmów pokojowych" - przekazała rzeczniczka chińskiego MSZ Mao Ning na briefingu prasowym w Pekinie.

"Chiny są zdania, że wszystkie konflikty trzeba rozwiązywać przez powrót do stołu negocjacyjnego, a wszystkie spory muszą być rozwiązywane środkami politycznymi" - przekazała Mao, przywołując forsowany przez Chiny i Brazylię plan pokojowy dla Ukrainy.

Zakłada on zwołanie międzynarodowej konferencji pokojowej "zorganizowanej w czasie odpowiednim zarówno dla Rosję, jak i Ukrainy, z równym udziałem wszystkich stron, a także z uczciwą dyskusją na temat wszystkich planów pokojowych". Plan nie zakłada zwrotu wszystkich zagrabionych przez Moskwę ziem Ukrainie.

"Chiny monitorują sytuację humanitarną na Ukrainie i będą nadal dostarczać pomoc humanitarną do tego kraju" - zrelacjonowała rzeczniczka MSZ słowa Wanga.

Według agencji Xinhua Wang powiedział, że Chiny przywiązują dużą wagę do relacji z Ukrainą. Zwracając uwagę na wzrost wymiany handlowej między obu krajami, powiedział, że ich stosunki nadal rozwijają się normalnie "pomimo złożonej i ciągle zmieniającej się sytuacji międzynarodowej i regionalnej".

Przed pełnowymiarową inwazją Rosji Chiny były największym partnerem handlowym Ukrainy i pozostają ważnym konsumentem ukraińskiego zboża, oleju słonecznikowego i rudy żelaza.

W 2021 r. obroty handlowe między tymi krajami wyniosły 19 mld USD. W pierwszym roku rosyjskiej agresji odnotowano spadek o blisko 60 proc., do 7,65 mld USD.

Według danych Państwowej Służby Celnej Ukrainy w 2023 r. Chiny były dopiero trzecim pod względem wielkości (2,4 mld USD) odbiorcą towarów eksportowanych z Ukrainy, po Polsce (4,75 mld USD) i Rumunii (3,8 mld USD). Jednocześnie Chiny są liderem wśród dostawców do Ukrainy w 2023 r. z 10,4 mld USD, czyli 16,4 proc. całości, przed Polską (10 proc.) i Niemcami (8 proc.) - odpowiednio 6,6 mld USD i 4,9 mld USD.

Chiny były jednak największym odbiorcą ukraińskiego zboża w ramach tzw. inicjatywy zbożowej. Pekin kupił 4,2 mln ton, tj. jedną piątą całego sprzedanego ziarna.

Chiny przedstawiają się jako strona neutralna wobec wojny Rosji przeciwko Ukrainie i twierdzą, że nie wysyłają śmiercionośnej pomocy żadnej ze stron konfliktu; jednocześnie nie potępiły rosyjskiej inwazji na Ukrainę i sprzeciwiają się sankcjom nakładanym na Moskwę.

PAP