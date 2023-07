„Wściekły patriota”, krytyk Kremla, terrorysta, b. funkcjonariusz FSB Igor Girkin-Striełkow za kratkami

Striełkow (pseudonim utworzony od słowa „striełok” – strzelec) to postać znana w rosyjskim świecie, a i na Zachodzie, szczególnie w Hadze, również. W 2022 r. holenderski sąd skazał go zaocznie na karę dożywotniego więzienia za zestrzelenie nad wschodnią Ukrainą (w lipca 2014 r.) samolotu Malaysia Airlines, wskutek czego zginęli wszyscy w nim znajdujący się (298 osób). Teraz może dostać mniejszy wyrok, tylko pięć lat kolonii karnej. Za „rozpowszechnianie publicznych nawoływań do działalności ekstremistycznej”. Taki zarzut przedstawił mu Mieszczański Sąd Rejonowy w Moskwie, który postanowił, że Striełkow będzie przebywał w areszcie śledczym do 18 września.

B. minister obrony tzw. Donieckiej Republiki Ludowej zdaniem FSB prowadził „działalność ekstremistyczną” przez internet. Girkin zdobył sobie ogromne audytorium będąc sprawnym blogerem, od kilkunastu miesięcy bezpardonowo krytykując rosyjską władzę, w tym również samego Putina (na co Prigożyn sobie nie pozwalał w publicznych, internetowych, wystąpieniach). Co głosił Striełkow?

Bez wchodzenia w szczegóły, które niekoniecznie mogą być zrozumiałe dla polskiego odbiorcy: • wymianę kierownictwa Ministerstwa Obrony FR, • ogłoszenie powszechnej mobilizacji, • przestawienie gospodarki rosyjskiej na wojenną, • przywrócenia kary śmierci na czas wojny z Ukrainą.

Putina ma za nieudolnego polityka – „pajaca”, który stracił sprawność kierowania państwem i stał się marionetką w rękach oligarchów. Striełkow wraz z jemu podobnymi utworzył (nomen omen… 1 kwietnia!) Klub Wściekłych Patriotów. Wściekłych na tych, którzy ich zdaniem prowadzą Rosję do militarnej klęski w wojnie z Ukrainą.

Emerytowany oficer FSB, inicjator wojny w Donbasie był blogerem głoszącym takie poglądy na temat SWO, dowodzenia wojskowego i przywództwa politycznego, że zwykłego obywatela za takie herezje już dawno by skazano. Bez dwóch zdań Stiełkow mógł sobie pozwolić na taką szczerość, bo chronili go ludzie z FSB i prawdopodobnie z GRU. Zresztą związek z wywiadem wojskowym przypisuje się Girkinowi, czemu ten zaprzeczał. Rosyjskie media podają, że lidera Wściekłych Patriotów zatrzymano w jego moskiewskim domu na podstawie… obywatelskiego donosu. W rzeczy samej do aresztowania blogera-ultranacjonalisty doszło dlatego, że ktoś zwinął znad niego ochronny parasol służb specjalnych. To z kolei oznacza, że Putin wziął się za porządkowanie służb, w tym FSB, które chroniły (do czasu) również właściciela PKW Wagner.

Striełkow był często przedstawiany na kanale youtubowym Andromeda. „Kanał Andromeda powstał w celu przybliżenia rosyjskiej i sowieckiej rzeczywistości. Bez zrozumienia ważnego elementu jakim jest propaganda, przeciętnej osobie ciężko jest zrozumieć rosyjskie społeczeństwo” – podkreśla jego autorka. Kto chciałby zapoznać się z przebiegiem posiedzenia sądu w sprawie Girkina vel Striełkowa może to uczynić w tym miejscu. Niezależny rosyjski portal Mediazone zamieścił szczegółową relację z przebiegu posiedzenia Mieszczańskiego Sądu Rejonowego w Moskwie. Kto teraz będzie wrosyjskim internecie „pyskował” na Putina?